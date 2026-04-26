إطلاق نار في فندق هيلتون بواشنطن خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض

شهد حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في واشنطن حادث إطلاق نار أثار الذعر والفوضى. الشرطة تؤكد أن المهاجم تصرف بمفرده ولا يوجد دليل على دعم خارجي. التحقيقات جارية لتحديد دوافع المهاجم.

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن حالة من الذعر والفوضى العارمة خلال حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض الذي أقيم في فندق هيلتون ، وذلك إثر حادث إطلاق نار أثار موجة من الخوف والقلق بين الحاضرين.

وقد أعلنت السلطات الأمريكية عن عدم وجود أي دليل يشير إلى أن المهاجم كان مدعوماً من أي جهة خارجية، مؤكدة أنه يبدو أنه تصرف بشكل منفرد تماماً. وأشارت المتحدثة باسم الشرطة إلى أن المشتبه به لم يكن معروفاً لجهاز الشرطة المحلي، وأن التحقيقات الأولية تشير إلى أنه هو من أطلق النار. وتتركز الجهود الأمنية حالياً على تحديد دوافع المهاجم وكيفية حصوله على السلاح المستخدم في الحادث.

وقد أكد رئيس بلدية واشنطن أن المهاجم هو شخص واحد اقتحم نقطة تابعة لجهاز الخدمة السرية في ردهة الفندق، وتم إيقافه على الفور من قبل أحد أفراد الجهاز. واستبعد رئيس البلدية بشكل قاطع وجود أي متورطين آخرين في الحادث، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية تعمل بجد لتأمين محيط الفندق وجمع الأدلة اللازمة لإتمام التحقيق. وقد نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة واضحة للشخص المشتبه به عبر منصته الخاصة، في خطوة تهدف إلى مساعدة الشرطة في تحديد هويته بشكل قاطع.

كما أدلى الرئيس ترامب بتصريحات مباشرة عقب الحادث، أعرب فيها عن تعازيه للضحايا وأكد على التزام حكومته بتوفير الأمن والحماية لجميع المواطنين. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً مروعة من داخل محيط الفندق، تظهر لحظات الذعر والفوضى التي عمت المكان بعد سماع دوي إطلاق النار. وتظهر هذه المقاطع الحاضرين وهم يركضون في حالة من الهلع بحثاً عن مكان آمن، بينما يحاول رجال الأمن تطويق المنطقة والسيطرة على الوضع.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن المشتبه به قد يكون أحد نزلاء الفندق، وهو ما يرجح فرضية أن الحادث لم يكن مخططاً له مسبقاً، بل هو عمل فردي ناتج عن دوافع شخصية أو نفسية. وتواصل الشرطة تحقيقاتها المكثفة في الفندق وجمع الشهادات من الشهود العيان، بهدف تجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات الحادث وتحديد هوية المهاجم بشكل نهائي.

وقد نشر الرئيس ترامب تعليقاً أولياً عبر منصته 'تروث سوشيال' عقب الحادث، وسط أنباء عن محاولة اغتياله، ولكنه لم يقدم تفاصيل إضافية حول هذا الأمر. وتأتي هذه الحادثة في ظل أجواء سياسية متوترة في الولايات المتحدة، وتثير تساؤلات حول مدى كفاءة الإجراءات الأمنية المتبعة في تأمين الفعاليات الرسمية والشخصيات الهامة. ومن المتوقع أن تشكل هذه الحادثة نقطة تحول في طريقة تعامل الأجهزة الأمنية مع مثل هذه الفعاليات، وأن يتم تعزيز الإجراءات الأمنية بشكل كبير في المستقبل.

وتعتبر هذه الحادثة بمثابة صدمة كبيرة للبيت الأبيض وجمعية مراسلي البيت الأبيض، وتلقي بظلالها على الأجواء الاحتفالية التي كانت تسود المكان قبل وقوع الحادث. وتدعو السلطات الأمريكية إلى الهدوء وعدم الانجرار وراء الشائعات، مؤكدة أنها ستعلن عن جميع التفاصيل المتعلقة بالحادث فور الانتهاء من التحقيقات





