إطلالة روحانية في متحف المتروبوليتان: حيث تلتقي الروحانية بالرفاهية في عالم الأزياء

إطلالة فريدة تجمع بين الروحانية والحرفية العالية في الأزياء الراقية، مستلهمة من عذراء فاطيما، مع تفاصيل يدوية فاخرة من دانتيل فرنسي ومسبحة مصممة خصيصًا تعبر عن بعدين عاطفي وشخصي.

أقيمت عرض أزياء فريدة في متحف المتروبوليتان للفنون، حيث حملت الإطلالة طابعًا روحانيًا واضحًا، تجمع بين البعد الديني والحرفية العالية في ال أزياء الراقية. وقد شاركت المصممة رودريغيز تفاصيل هذه الإطلالة عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام، حيث أوضحت أن التصميم استلهم من إخلاصها لعذراء فاطيما في البرتغال، وأن نعومة الشخصية ودرجات الأزرق الفاتح التي تميز صورتها شكلت الأساس الذي بني عليه التصميم، مما أدى إلى ترجمة ال روحانية إلى أزياء راقية.

يحمل التصميم بصمة المصمم الفرنسي لودوفيك دي سان سيرنان، حيث رسم يدويًا لينسجم مع اللون الأزرق الفاتح للقطعة. صُنعت الصدرية بالكامل من دانتيل أزرق فرنسي منسوج على أنوال ليفرز التقليدية في منطقة كاليه-كودري في شمال فرنسا، والتي تعد من أهم مراكز الحرف اليدوية. اكتملت الإطلالة بطرحة شفافة مزينة بزهور دانتيل مطرزة يدويًا، بينما تضمن الفستان من الداخل عبارتين مطرزتين باللغة الإسبانية، في إشارة إلى الطابعين الشخصي والروحاني للتصميم.

رافقت الإطلالة مسبحة مصممة خصيصًا، صُنعت من الذهب الأبيض ورُصعت بالماس واللؤلؤ، ونُقشت عليها أسماء أفراد عائلتها، لتتحول إلى قطعة تعبر عن بعدين عاطفي وشخصي. رصدت عدسات المصورين رودريغيز لدى خروجها من فندق ذا كارلايل في مدينة نيويورك الأمريكية، مرتدية بدلة سوداء مؤلفة من قطعتين، مع نظارات شمسية فينتج من دار شانيل الفرنسية، وحقيبة كيلي 25 الكلاسيكية من دار هيرميس الفرنسية





