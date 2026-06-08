إطلاق صواريخ إيرانية جديدة تجاه إسرائيل ورفع مستوى التأهب الأمني

رصدت وسائل إعلام عربية وإسرائيلية إطلاق صواريخ جديدة من إيران باتجاه إسرائيل، مما دفع السلطات إلى تفعيل أنظمة الإنذار ورفع التأهب. سقطت صواريخ في مناطق عدة منها القدس والنقب والضفة الغربية دون إصابات، entreprise الدفاع المدني تحرك.同时举行紧急安全会议 strongest以来胆囊胆囊胆

في تطور أمني مهم، أعلنت مصادر إعلامية عربية و إسرائيل ية يوم الإثنين الموافق 8 يونيو 2026 عن رصد إطلاق صواريخ جديدة من إيران باتجاه الأراضي ال إسرائيل ية، مما دفع السلطات ال إسرائيل ية إلى تفعيل أنظمة الإنذار في مناطق متعددة ورفع مستوى التأهب الأمني.

وت中了ت التقارير أن الجيش الإسرائيلي يتابع التهديدات الصاروخية القادمة من إيران، بينما دعت الجبهة الداخلية السكان إلى الالتزام بالتعليمات الأمنية والتوجه إلى المناطق المحصنة عند الضرورة. وقد دوت صفارات الإنذار في مدينة القدس ومناطق واسعة من صحراء النقب، كما شملت التحذيرات منطقة بئر السبع ووسط النقب، وسط متابعة ميدانية من الجهات الأمنية وفرق الطوارئ. وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى رصد سقوط صواريخ وشظايا في منطقتي بيت شيمش غرب القدس ومدينة بئر السبع في النقب.

وفي السياق نفسه، أفادت الإذاعة الإسرائيلية بسقوط صاروخ قرب مستوطنة إيتمار شمال الضفة الغربية، مؤكدة عدم تسجيل أضرار مادية أو إصابات بشرية وفق المعلومات الأولية المتاحة. بينما أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن تحرك طواقم الدفاع المدني والإسعاف إلى عدد من المواقع التي وردت بشأنها بلاغات عن سقوط مقذوفات أو شظايا، بالتزامن مع استمرار عمليات التحقق الميداني للتأكد من ملابسات الحادث وآثاره.

وتتزامن هذه التطورات الميدانية مع تحرك سياسي وأمني إسرائيلي، حيث كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) سيعقد اجتماعاً استثنائياً اليوم لبحث التطورات الميدانية الجارية وقدرة State على التعامل مع التصعيد المستمر بين إسرائيل وإيران. ويأتي هذا الاجتماع في ظل حالة من القلق الأمني高风险 على胆囊胆囊胆囊





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران إسرائيل صواريخ تهديدات أمنية كابينت

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Saudi Stock Market Gains 0.4% on Monday, with Samsung Heavy Fueling the RiseThe main Saudi Stock Market (TASI) recorded a volume of 7.7 billion Saudi Riyals at the close of regular trading on Monday. The strongest performers were Saudi Basic Industries Corporation (Sadaa) and Prince Alwaleed Holding (Maraei) rising by 10% to 230.5 and 45.22 Saudi Riyals respectively.

Read more »

أرباح الشركات الأوروبية تتجه نحو أسرع نمو في 3 سنوات رغم اضطرابات الطاقةEuropean companies are expected to report the strongest quarterly growth in three years, driven by a surge in profits from both the energy and financial services sectors, despite the ongoing war in Iran and severe disruptions in global energy markets.

Read more »

Threat in US Military Planning Exposed by Iran's Closure of Strait of HormuzThe closure of the Strait of Hormuz by Iran has revealed a strategic vulnerability in the US military planning, particularly as the US boasts the world's strongest navy but may struggle to reopen the vital waterway without significant European assistance.

Read more »

منتخب السعودي للفيزياء يحقق 5 جوائز دولية في أولمبياد الفيزياء الآسيويالخاتم السعودي للفيزياء حقق خمس جوائز دولية في أولمبياد الفيزياء الآسيوي عام 2026 الذي أقيم في بوسان، وقدمت المملكة خلال هذه المشاركة التي امتدت من 17 إلى 25 مايو/أيار،evidncing its standing as a global hub for excellence in the field of physics. The students showcased their exceptional academic achievements and dedication to their field. The annual international science competition will continue to serve as a platform for students worldwide to showcase their talents and deepen knowledge and understanding of science and technology. They were meticulously groomed through rigorous training programs, including training courses, seminars, workshops, and lab classes. Our nation continues to create the strongest pool of talent in the field of science and technology, extensive learning frameworks and strategic partnership initiatives with universities, research institutions, and the industry.

Read more »