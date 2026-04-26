إطلاق نار في واشنطن وإعادة إحياء ذكرى محاولة اغتيال ريغان.. واحتجاز أسرة مصرية

إطلاق نار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض يعيد إلى الأذهان محاولة اغتيال الرئيس ريغان عام 1981، بالتزامن مع احتجاز السلطات الأميركية لأسرة مصرية بعد إطلاق سراحها.

شهد فندق «هيلتون واشنطن » حادث إطلاق نار على أفراد الأمن خلال وجود الرئيس الأميركي في حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، ما أعاد إلى الأذهان واحدة من أشهر محاولات الاغتيال في التاريخ الأميركي، وهي محاولة اغتيال الرئيس الأسبق رونالد ريغان عام 1981، والتي وقعت أمام الفندق نفسه.

في مارس 1981، تعرَّض ريغان لمحاولة اغتيال خطيرة في أثناء خروجه من الفندق، حيث قام مواطن يدعى جون هينكلي جونيور بإطلاق 6 رصاصات من مسدس «روم آر جي-14»، باتجاه الرئيس الأسبق. وأصابت الرصاصة الأولى السكرتير الصحافي للبيت الأبيض جيمس برادي برأسه، والرصاصة الثانية أصابت ضابط الشرطة توماس دليلاهانتي برقبته، في حين تجاوزت الرصاصة الثالثة ريغان لتضرب نافذة مبنى مجاور في الشارع.

وأطلق هينكلي رصاصته الرابعة على تيموثي ميكارثي عضو الحماية، حيث حمى الرئيس بجسمه فأُصيب برصاصة ببطنه، أما الرصاصة الخامسة فقد أصابت زجاج السيارة الليموزين المضاد للرصاص التي تمَّ دفع ريغان بها، في حين ارتدت الرصاصة السادسة والأخيرة من بدن الليموزين المصفح لتخترق أسفل الذراع اليسرى لريغان ولتستقر في رئته على بعد إنش من القلب. وقال هينكلي، إنه كان يعتقد أنَّ محاولته ستثير إعجاب الممثلة جودي فوستر، والتي كان مهووساً بها.

ولم يُحكَم على هينكلي بالإدانة؛ بسبب جنونه، وأودع في مصحة للأمراض العقلية أقام فيها حتى خروجه منها في 10 سبتمبر 2016. تُعدُّ هذه الحادثة من أكثر محاولات الاغتيال تأثيراً في التاريخ السياسي الأميركي الحديث، إذ أدت لاحقاً إلى تعزيز إجراءات الحماية الخاصة بالرؤساء الأميركيين بشكل كبير، خصوصاً في الفعاليات العامة والمفتوحة. تعرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب لحوادث إطلاق النار ومحاولات اغتيال عدة خلال مسيرته السياسية، خصوصاً منذ انتخابات 2024، كان أحدثها في حفل مراسلي البيت الأبيض.

أظهرت منشورات على الإنترنت، يُعتقد أنها تعود للرجل الذي أطلق النار على عشاء مراسلي البيت الأبيض، أنه مدرس ذو مستوى تعليمي عالٍ، ومطوِّر، وهاوٍ لألعاب الفيديو. أعلنت المدعية العامة الفدرالية الأميركية أن المشتبه به في حادث إطلاق النار أثناء حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن سيمثل أمام المحكمة الاثنين. وصف الرئيس دونالد ترمب المشتبه بإطلاقه النار خلال الحفل الإعلامي الذي كان يحضره بواشنطن بأنه كان «قاتلاً محتملاً»، مشيراً إلى حيازته «العديد من الأسلحة».

أجلى رجال الخدمة السرية الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن، مساء السبت، بينما سُمع دوي قوي لطلقات نارية. وفي سياق منفصل، احتجزت السلطات الأميركية أسرة رجل مصري متهم بالاعتداء على متظاهرين يهود، لعدة ساعات بعد إطلاق سراحها الأسبوع الماضي بناء على أمر قضائي أنهى احتجازها لأكثر من 10 أشهر في مركز هجرة. الفريق القانوني للعائلة أفاد بأن هيام الجمل وأبناءها الخمسة تم احتجازهم بعد أقل من 48 ساعة من إصدار أمر بالإفراج عنهم.

وذكرت تقارير أن الأسرة أُلقي القبض عليها عند توجهها إلى مكتب تابع لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في دنفر. وكادت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك تضع الأسرة على متن طائرة متجهة إلى ميشيغان ثم إلى خارج الولايات المتحدة، لكن محكمة اتحادية أصدرت أمراً بوقف الترحيل وأفرجت عن الأسرة لاحقاً. وزارة الأمن الداخلي أكدت أن التعامل مع الأسرة تم وفقاً للإجراءات القانونية، واعتبرت القاضي الذي أمر بالإفراج عنهم «قاضياً ناشطاً».

يذكر أن الأسرة احتجزت لأول مرة في يونيو الماضي، واحتجازها في مركز الهجرة كان الأطول لأسرة في عهد إدارة الرئيس دونالد ترمب، بعد اتهام زوج هيام السابق بالاعتداء وجريمة كراهية عقب هجوم بقنابل حارقة في بولدر بولاية كولورادو





