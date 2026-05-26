إطلاق منصة "صوت التعليمية الرقمية" لخدمة ذوي متلازمة داون تحت رعاية سمو ولي العهد

أمير الرياض يفتتح منصة رقمية مخصصة لتعليم الأشخاص ذوي متلازمة داون، مع تفاصيل حول محتواها التفاعلي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، متزامنًا مع صلوات الجنازة لسمو الأمير نواف بن نايف.

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة ال رياض ، عن انطلاق منصة "صوت التعليمية الرقمية" التي تهدف إلى تقديم خدمات تعليمية متخصصة للأشخاص ذوي متلازمة داون ، وذلك برعاية سمو ولي العهد .

وجّه الأمير فيصل خلال الحفل كلمةً تؤكد فيها أهمية تعزيز دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، مشيرًا إلى أن المنصة ستضم محتوىً تفاعليًا من دروسٍ مخصصة، وتدريباتٍ عملية، وأدوات تقييمٍ متقدمة تدعم التعلم الذاتي وتسهّل الوصول إلى المعرفة. وتم تكثيف الجهود لتوفير مواردٍ تعليمية باللغة العربية مع مراعاة الفروق الفردية، بحيث يمكن للمتعلمين من مختلف الفئات العمرية الاستفادة من المحتوى بسهولة ويسر.

وتعتمد المنصة على أحدث أساليب التقنية التعلمية، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، لتكييف المناهج وفقًا لاحتياجات كل مستخدم، ما يسهم في تحسين الأداء الأكاديمي وتطوير القدرات الشخصية للمتعلمين ذوي متلازمة داون.



وفي سياقٍ متصل، شارك سمو الأمير فيصل بن بندر في صلاة الميت التي أُقيمت على صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، رحمة الله عليه، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، عقب صلاة العصر.

حضر الجلسة عددٌ كبيرٌ من سمو الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وسمو الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن محمد، وسمو الأمير فهد بن محمد بن سعود الكبير، وسمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وسمو الأمير فهد بن عبدالله بن مشاري، وسمو الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية، وسمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، وسمو الأمير بندر بن سعد بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن، وسمو الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وسمو الأمير محمد بن بندر بن عبدالعزيز، وسمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله بن مشاري، وسمو الأمير سلطان بن سعود بن محمد الكبير، وسمو الأمير منصور بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل، وسمو الأمير طلال بن ممدوح بن عبدالعزيز، وسمو الأمير العقيد بندر بن فهد بن محمد بن عبدالعزيز، وسمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، وسمو الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وسمو الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، وسمو الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الأحساء، وسمو الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وسمو الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، بالإضافة إلى سمو الأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز وسمو الأمير عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز وسمو الأمير سلطان بن ممدوح بن عبدالعزيز وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين، وجمع من المواطنين الذين شاركوا في إظهار الاحترام والتعاطف مع أسرة الفقيد.





يعكس هذا الجمع بين مبادرة "صوت التعليمية الرقمية" وإحياء جنازة سمو الأمير نواف، روح التكاتف التي تسود المجتمع السعودي تحت رعاية سمو ولي العهد، حيث يلتقي التطوير التقني والاجتماعي مع قيم الإحسان والوفاء. وتؤكد هذه الخطوات على التزام القيادة السعودية بتعزيز جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير بيئات تعليمية شاملة تدعم النمو الذهني والمهني للأشخاص ذوي متلازمة داون.

إن نجاح هذه المنصة ينتظر تفاعل المجتمع والمؤسسات التعليمية، ويُتوقع أن تكون نموذجًا يحتذى به في جميع أنحاء المملكة، مسهمةً في بناء مستقبلٍ أكثر شمولية وتقدمًا لأجيالنا القادمة





منصة صوت التعليمية الرقمية متلازمة داون الأمير فيصل بن بندر ولي العهد رياض

