إطلاق نار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.. إصابة ضابط أمني وحالة الرئيس مطمئنة

تعرض ضابط أمني للإصابة خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تم القبض على مطلق النار، وحالة الضابط المصاب مستقرة. الحادث أثار حالة من الذعر بين الحاضرين.

شهد حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض الذي أقيم في فندق بالعاصمة واشنطن، حادث ًا أمن يًا خطيرًا تمثل في إطلاق نار أدى إلى إصابة ضابط أمن ي. ورغم خطورة الموقف، طمأن المسؤولون أن حالة الضابط المصاب مستقرة، وأنه تعرض لإصابة طفيفة بفضل ارتداء سترة واقية من الرصاص.

الحادث وقع بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، مما أثار حالة من الذعر والفوضى بين الحاضرين. تفاصيل الحادث تشير إلى أن المشتبه به أطلق النار على الضابط الأمني، كما أطلق النار على أحد أفراد الخدمة السرية، إلا أن الأخير لم يصب بأذى. فور سماع دوي إطلاق النار، سادت حالة من الهلع بين الضيوف الذين تجاوز عددهم 2600 شخصًا، حيث بدأوا بالصراخ والبحث عن أماكن للاختباء، مع انتشار عبارات مثل 'انبطحوا، انبطحوا' في أرجاء القاعة.

وبحسب شهود عيان، فقد تم إخراج الرئيس ترامب وزوجته ميلانيا بسرعة من قاعة الحفل، وذلك كإجراء احترازي لضمان سلامتهما. وقد أكد رئيس رابطة مراسلي البيت الأبيض أن الجميع بخير بعد الحادث، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة جدولة الحفل في وقت لاحق. وقد أعلنت السلطات عن القبض على مطلق النار، دون الكشف عن هويته أو دوافعه حتى الآن. وقد عبّر الرئيس ترامب عن تقديره العميق لجهاز الخدمة السرية وقوات إنفاذ القانون على سرعة استجابتهم وكفاءتهم في التعامل مع هذا الحادث الخطير.

وأشاد بجهودهم في حماية الحاضرين وضمان استعادة الأمن والنظام في قاعة الحفل. وأكد ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي 'تروث سوشال'، على أن السلطات ستجري تحقيقًا شاملاً في الحادث لتحديد ملابساته وكشف جميع الحقائق المتعلقة به. هذا الحادث يثير تساؤلات حول الإجراءات الأمنية المتبعة في مثل هذه الفعاليات الهامة، ويدعو إلى مراجعة شاملة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل. كما يلقي الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها الولايات المتحدة، خاصة في ظل التوترات السياسية والاجتماعية المتزايدة.

ومن المتوقع أن يشكل هذا الحادث نقطة تحول في طريقة التعامل مع الأمن في الفعاليات الرسمية، وأن يتم تعزيز الإجراءات الأمنية بشكل كبير في المستقبل. التحقيق جارٍ لتحديد الدافع وراء هذا الفعل الإجرامي، وسيتم تقديم الجاني إلى العدالة في أقرب وقت ممكن. هذا الحادث المؤسف يذكرنا بأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار، وضرورة التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان سلامة المواطنين وحماية المؤسسات الديمقراطية





