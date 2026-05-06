إطلاق مؤسسة الأمير خالد الفيصل الثقافية لتعزيز الريادة الفكرية والهوية الوطنية السعودية

تفاصيل إطلاق مؤسسة الأمير خالد الفيصل الثقافية وأهدافها في دعم الأدباء والمفكرين وترسيخ القيم السعودية الأصيلة تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

في خطوة ثقافية رائدة تعكس مدى الاهتمام العميق الذي توليه القيادة السعودية للشأن الفكري والأدبي، رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وقد جاء هذا التعبير عن الامتنان تقديراً للرعاية الكريمة والاهتمام البالغ الذي تحظى به الحركة الثقافية في المملكة العربية السعودية، والدعم السخي والمستمر الذي يلقاه الأدباء والمفكرون والمثقفون في كافة المجالات، وهو ما أسهم بشكل مباشر وفعال في بناء فكر سعودي متميز يتسم بالريادة والابتكار، ويواكب التطورات العالمية مع الحفاظ على الأصالة والجذور التاريخية العريقة. وأكد سموه أن هذا الدعم القيادي يمثل الركيزة الأساسية التي يستند إليها المبدعون في تقديم إسهاماتهم التي تثري المشهد الثقافي المحلي والإقليمي، وتجعل من المملكة نموذجاً يحتذى به في رعاية الموهبة الفكرية وتطوير الأدوات الإبداعية.

وبمناسبة الإعلان الرسمي عن إطلاق أعمال مؤسسة الأمير خالد الفيصل الثقافية، أعرب سموه عن مشاعر الفخر والاعتزاز بهذا المشروع الحضاري الذي يهدف إلى وضع تعميق الاعتزاز بالهوية الوطنية على رأس قائمة الأولويات. وتأتي هذه المؤسسة لتكون بمثابة منصة استراتيجية تساهم بفاعلية في بناء مجتمع يجسد الأنموذج السعودي المعتدل الذي يتميز بالانفتاح الواعي على الثقافات الأخرى، مع التمسك الراسخ بالثوابت الوطنية والقيم الإسلامية والهوية الفريدة التي تميز الإنسان السعودي.

ويسعى هذا التوجه إلى تبني وصناعة مستقبل ثقافي متفرد يتناسب مع مكانة الوطن وتطلعات أبنائه، بما يرسخ موقع المملكة العربية السعودية كمنارة شامخة للفكر، ومنطلق أساسي للاعتدال والوسطية، وجسراً حضارياً يربط بين مختلف الشعوب والأمم. وقد أشار سموه إلى أن رسالة المؤسسة السامية تنبع من قدسية أرض الحرمين الشريفين، وتستند إلى إرث استثنائي عريق يتغذى من أصالة القيم ونبل المبادئ، مما يجعلها قادرة على التأثير الإيجابي في المحيط الثقافي العالمي وتقديم الصورة الحقيقية للمجتمع السعودي المعاصر.

كما أوضح سمو الأمير خالد الفيصل أن أهداف مؤسسة الأمير خالد الفيصل الثقافية تتناغم بشكل كامل وتكامل تام مع مضامين ومستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى النهوض بالقطاع الثقافي وتحويله إلى رافد من روافد القوة الناعمة للمملكة. وتعمل المؤسسة من خلال برامجها ومبادراتها على ترسيخ القيم السعودية الأصيلة وتأصيلها في نفوس الأجيال الناشئة، لضمان استمرارية الموروث الثقافي وانتقاله بسلاسة بين الأجيال.

ويأتي في مقدمة هذه الجهود العناية الفائقة باللغة العربية باعتبارها وعاء الفكر وهويتنا الجامعة، بالإضافة إلى تعزيز حضور الأدب السعودي بكافة فنونه واتجاهاته في مختلف المحافل والمناسبات الثقافية المحلية والدولية، ليكون صوتاً يعبر عن طموحات الوطن وإبداعات أبنائه. وفي ختام حديثه، رفع سموه دعواته إلى المولى عز وجل أن يحفظ قيادة الوطن ويديم عليه نعمة الأمن والازدهار والاستقرار، وأن يوفق هذه المؤسسة الثقافية لتحقيق كافة أهدافها المنشودة بما يخدم الوطن والمجتمع ويسهم في إثراء الحركة الفكرية الإنسانية، مؤكداً أن العمل الثقافي هو رحلة مستمرة من العطاء والبناء تهدف في النهاية إلى الارتقاء بالعقل البشري وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين كافة الثقافات.

إن إطلاق هذه المؤسسة لا يمثل مجرد إضافة عددية للمؤسسات الثقافية، بل هو رؤية منهجية تهدف إلى مأسسة العمل الثقافي وتوفير البيئة الخصبة التي تسمح للمفكرين والأدباء بتطوير أدواتهم والوصول بإنتاجهم إلى آفاق عالمية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة إطلاق سلسلة من المبادرات التي تعنى بنشر الوعي الثقافي، وتنظيم الندوات الفكرية، ودعم الدراسات الأدبية التي تبحث في الجذور الثقافية للمنطقة، مما يعزز من قدرة المجتمع على مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة برؤية نقدية واعية ومستنيرة.

إن هذا المشروع الثقافي الطموح يبرهن على أن الاستثمار في الإنسان وفي فكره هو الاستثمار الأنجح والأبقى، وهو ما تتبناه الدولة السعودية في كافة خططها التنموية الشاملة، سعياً نحو الريادة العالمية في كافة المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية، وبما يضمن للمملكة دوراً قيادياً في صياغة مستقبل الثقافة العربية والإسلامية





