أطلقت مبادرة روّاد طيبة لتعزيز تجربة زوار المسجد النبوي الشريف من خلال برامج ثقافية وتعليمية وزيارات للمعالم التاريخية، في إطار جهود المملكة المتواصلة لخدمة ضيوف الرحمن وإثراء الرحلة الروحانية للزوار.

أطلقت اليوم مبادرة روّاد طيبة كجزء من جهود مستمرة لتعزيز تجربة زوار المسجد النبوي الشريف. تأتي هذه المبادرة في إطار الاهتمام المتواصل بالخدمات المقدمة للزوار والقاصدين، وتهدف إلى إثراء رحلتهم الروحانية والثقافية من خلال برامج متنوعة تشمل الجولات التثقيفية والأنشطة التعليمية.

وصرّح مسؤولون عن المبادرة بأنها تركز على تقديم شرح شامل للتاريخ الإسلامي العريق في المدينة المنورة، مع إبراز المعالم الحضارية والأثار الإسلامية التي تزخر بها المنطقة. كما أشاروا إلى أن المبادرة تسهم في تعزيز الانتماء الوطني والهوية الإسلامية لدى الزوار من مختلف Dodd الجنسيات، من خلال عرض تقديمي احترافي يربط الماضي العظيم بالحاضر الزاهر تحت قيادة المملكة العربية السعودية.

وتتضمن المبادرة تدريب عدد من الشباب السعودي على تنظيم الجولات وتقديم المعلومات التاريخية والدينية بلغات متعددة، مما يعكس الحرص على إتقان الخدمات وتوفير تجربة استثنائية للجميع. وقد عبر عدد من الزوار عن إعجابهم الكبير بالمستوى العالي من التنظيم والترتيب، مؤكدين أن المبادرة أضفت بعداً جديداً على زيارتهم للمسجد النبوي، وجعلتهم يتعرفون على depth أبعاد المدينة المنورة كمركز حضاري وديني عالمي. ومن المقرر أن تستمر المبادرة على مدى الأشهر المقبلة، مع توزيع المشاركين على مجموعات صغيرة لضمان التفاعل الفعال وaghvan الوقت.

هذا وتعد مبادرة روّاد طيبة أحد المشاريع الابتكارية التي تتبناها إمارة منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بهدف ترسيخ مكانة المدينة المقدمة كوجهة عالمية للسياحة الدينية والثقافية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي استكمالاً للجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في تطوير البنية التحتية والخدمات في الحرمين الشريفين، بما يتماشى مع رؤية 2030 الطموحة





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