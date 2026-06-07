إطلاق نار دموي يفضح مهرجان "أولد ويست إند" في توليدو ويؤدي إلى إصابة عدة أشخاص

الشرطة في توليدو، أوهايو، تفتتح تحقيقًا شاملاً بعد حادث إطلاق نار قرب مهرجان "أولد ويست إند" السنوي، حيث أصيب عدد من الحضور ونُقِلوا إلى المستشفيات، والدوافع والهويات لا تزال مجهولة.

فتحت الشرطة الأمريكية في مدينة توليدو بولاية أوهايو تحقيقًا موسعًا عقب وقوع حادثة إطلاق نار مريعة قرب مهرجان "أولد ويست إند" المجتمعي السنوي، والذي شهد تدفقًا كثيفًا للجماهير إلى الحي التاريخي حيث تُجرى الفعالية.

وفقًا لتقارير أولية، تلقى أفراد الشرطة بلاغًا عن إطلاق نار حوالي الخامسة والنصف مساءً يوم السبت، وتحدَّد مكان الحدث في المنطقة القديمة التي تستضيف الأنشطة الثقافية والترفيهية للمهرجان. عندما وصلت الفرق الأمنية إلى موقع الحادث، وجدوا عدة ضحايا مصابين بطلقات نارية تم نقلهم على الفور إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، بينما ظلت السلطات صامتة بشأن عدد الجرحى وحالتهم الصحية، ما أثار قلقًا واسعًا بين السكان والزوار.





وأكدت الجهات الأمنية أن عمليات البحث والتحقيق لا تزال في مراحلها الأولية، حيث تُجرى مسوحات مكثفة لتحديد هوية الجناة ودوافعهم. وقد أُعلنت أن الفاعلين في هذه الحادثة لم يُعرف بعد هويتهم ولا الدوافع الكامنة وراء هذا العمل الإرهابي، مما دفع رجال الشرطة إلى تكثيف الجهود لتجميع الأدلة وسماع شهود العيان.

وتستمر فرق التحقيق في فحص مسار الفيديوهات التي تم تسجيلها من قبل الحضور، بالإضافة إلى مراجعة الصور والمسارات الرقمية المحتملة للمشتبه بهم، في إطار سعيهم لتوقيف المسؤولين قبل أن يتكرر مثل هذا الهجوم.



يُعتبر مهرجان "أولد ويست إند" من أبرز المناسبات السنوية في توليدو، حيث يمتد لعدة أيام ويجذب زوارًا من مختلف أنحاء الولاية، مشاركين في الفعاليات الموسيقية والأنشطة الترفيهية وجولات التسوق التي تُنظم في شوارع المدينة القديمة.

وعلى الرغم من النجاحات المتكررة للفعالية في تعزيز الروابط المجتمعية وتعزيز السياحة المحلية، فإن وقوع حادث إطلاق النار هذا يلقي بظلالٍ من القلق على الأمن العام ويستدعي مراجعة إجراءات السلامة لتفادي تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل. تبقى عيون الجمهور والسلطات مركزةً على الكشف عن ملابسات الحادث وتقديم الجناة إلى العدالة، في محاولة لاستعادة الثقة في الفعاليات العامة وضمان سلامة المواطنين والمشاركين في جميع الفعاليات المستقبلية





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