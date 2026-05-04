إطلاق نار مروع في تجمع للشباب بولاية أوكلاهوما الأمريكية، وإصابة ما لا يقل عن عشرة أشخاص، وتصريحات من الخارجية الإيرانية حول المفاوضات النووية والتوترات مع الولايات المتحدة.

شهدت مدينة إدموند بولاية أوكلاهوما الأمريكية حادث إطلاق نار مروع خلال تجمع كبير للشباب بالقرب من بحيرة أركاديا، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن عشرة أشخاص، وربما يكون العدد أكبر.

وقد استدعى الحادث استنفارًا أمنيًا واسع النطاق، حيث هرعت قوات الشرطة وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع الوضع وتقديم المساعدة للمصابين. وتلقّت شرطة إدموند عدة بلاغات حول سماع أصوات إطلاق نار حوالي الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، بالقرب من البحيرة التي تعتبر منطقة ترفيهية شهيرة تبعد حوالي 21 كيلومترًا شمال مدينة أوكلاهوما سيتي. وأكدت المتحدثة باسم الشرطة، إميلي وارد، أن سيارات الإسعاف قامت بنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، مشيرة إلى أن الإصابات تتراوح بين الحرجة والمتوسطة.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن عدد المصابين قد يكون أعلى، حيث أفادت الشرطة بأن العديد من المصابين توجهوا إلى المراكز الطبية بأنفسهم أو بمساعدة الآخرين قبل وصول فرق الإنقاذ، مما يجعل من الصعب تحديد العدد الدقيق للضحايا في الوقت الحالي. وبحسب المعلومات المتوفرة، وقع إطلاق النار خلال حفل كبير كان يضم أعدادًا غفيرة من الشباب في أحد المخيمات المحيطة ببحيرة أركاديا. وقد أدى الحادث إلى حالة من الذعر والفوضى العارمة، حيث فرّ الحاضرون بشكل عشوائي بعد سماع دوي الرصاص.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو الأولية التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي انتشارًا أمنيًا مكثفًا في المنطقة، وإغلاقًا للطرق المؤدية إلى موقع الحادث، في محاولة من الشرطة لتأمين المنطقة وجمع الأدلة. وتواصل الشرطة تحقيقاتها المكثفة لتحديد هوية منفذي الهجوم ودوافعهم، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن أي اعتقالات. وتؤكد السلطات أنها تبذل قصارى جهدها لجمع المعلومات وتحليلها من خلال الاستماع إلى شهود العيان وفحص الأدلة الجنائية، بهدف الوصول إلى الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد معدلات جرائم العنف المسلح في الولايات المتحدة، مما يثير قلقًا واسعًا بشأن سلامة المواطنين ويدعو إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار الأسلحة النارية. وفي سياق منفصل، علقت وزارة الخارجية الإيرانية على التطورات الأخيرة المتعلقة بالمفاوضات النووية، مؤكدة أن الولايات المتحدة تواجه صعوبة في التخلي عن مطالبها المتشددة. وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها إيران في مضيق هرمز تتماشى مع القوانين الدولية، وأنها تهدف إلى حماية مصالحها الأمنية.

وأوضحت الخارجية الإيرانية أن إيران ملتزمة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وأنها تسعى إلى حل الخلافات من خلال الحوار والدبلوماسية. كما أكدت الوزارة أن إيران لن تتنازل عن حقوقها المشروعة، وأنها ستواصل الدفاع عن مصالحها العليا. وتأتي هذه التصريحات في ظل توترات متزايدة بين إيران والولايات المتحدة، بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران. وتدعو العديد من الأطراف الدولية إلى تخفيف التوترات وإعادة إطلاق المفاوضات النووية، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويشكل حادث إطلاق النار في أوكلاهوما وتصريحات الخارجية الإيرانية حدثين منفصلين يعكسان التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها الولايات المتحدة والعالم في الوقت الحالي





إطلاق نار أوكلاهوما الولايات المتحدة إيران مفاوضات نووية

