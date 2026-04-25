إطلاق نار في مالي وتصاعد التوترات في إثيوبيا والكونغو.. تحذيرات دولية من انهيار القانون

أصوات إطلاق نار تتردد في عدة مناطق بمالي، وتصاعد التوتر بين الحكومة الإثيوبية وإقليم تيغراي، وتعهدات دولية بشأن الأوضاع في الكونغو، في ظل تحذيرات من انهيار القانون الدولي وتدهور الأوضاع الإنسانية.

شهدت عدة مناطق في مالي ، بما في ذلك كاتي القريبة من العاصمة باماكو، وغاو، وسيفاري، إطلاق نار صباح السبت، وفقًا لشهود عيان ومصدر أمني ونائب.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الأحداث. تأتي هذه التطورات في ظل نزاع مستمر في مالي منذ أكثر من عشر سنوات، تشارك فيه جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش. يشهد البلد تحكمًا عسكريًا بعد انقلابين في عامي 2020 و2021، وتبنى النظام العسكري مسارًا نحو التقارب مع روسيا وابتعد عن الشركاء الغربيين، بما في ذلك فرنسا. وكانت مجموعة فاغنر قد أنهت مهمتها في مالي في يونيو 2023، وتحولت إلى منظمة تابعة لوزارة الدفاع الروسية.

كما اتخذ النظام العسكري إجراءات قمعية ضد الصحافة والأصوات المنتقدة، وحل الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي، متجاهلاً تعهده بتسليم السلطة إلى المدنيين بحلول مارس 2024. على صعيد دولي، حذر البابا فرانسيس من أن مستقبل البشرية مهدد بسبب الحروب المستمرة وانهيار القانون الدولي. وفي سويسرا، اختتمت اجتماعات بتعهدات بشأن الجوانب الإنسانية والأمنية في شرق الكونغو، حيث تصاعدت أعمال العنف منذ بداية العام، مما يثير مخاوف من انهيار اتفاقيات السلام.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تقدم في المحادثات بين الحكومة الكونغولية وحركة 23 مارس المتمردة بشأن بروتوكول يسمح بوصول قوافل المساعدات. كما أعلن وزير خارجية توغو عن خطط لطلب اعتماد خريطة للعالم تبرز الحجم الحقيقي لقارة أفريقيا بشكل أكثر دقة. وفي إثيوبيا، دخلت الأزمة بين الحكومة وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم عزمه على استعادة السيطرة. يرى خبراء أن هذا التطور يهدد اتفاق بريتوريا للسلام، وقد يعيد مشاهد النزاع مجددًا.

في الوقت نفسه، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الإثيوبية بانتهاكات حقوق الإنسان ضد أبناء إقليم تيغراي، بما في ذلك التمييز والاعتقال التعسفي، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وتتهم جبهة تحرير شعب تيغراي الحكومة الفيدرالية بانتهاك اتفاقية بريتوريا من خلال حجب الأموال المخصصة للإقليم وتمديد ولاية رئيس الإدارة المؤقتة دون استشارة الحزب، معربة عن خشيتها من اندلاع حرب جديدة.

يُذكر أن اتفاق بريتوريا للسلام، الذي تم توقيعه في نوفمبر 2022، يهدف إلى إنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين في إثيوبيا





مالي إثيوبيا الكونغو تيغراي انقلاب روسيا فاغنر حقوق الإنسان اتفاق بريتوريا القاعدة داعش

