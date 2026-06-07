إطلاق نار في مهرجان "أولد وست إند" بتوليدو والشرطة تواصل البحث عن الجناة

وقع حادث إطلاق نار خلال مهرجان "أولد وست إند" في توليدو،Ohio، مما أدى إلى إصابة عدد من الحضور وفرار الآخرين. لم يتم القبض على أي مشتبه به بعد، والسلطات تستغوث بالجمهور لتقديم أدلة مرئية. الحادث سلط الضوء على مشكلة انتشار الأسلحة في الولايات المتحدة.

تواصل السلطات البحث عن المشتبه بهم في أعقاب حادث إطلاق النار الذي وقع خلال مهرجان "أولد وست إند" في توليدو، حيث فر الحاضرون هرباً من رصاص مسلحين بينما سارع آخرون لتقديم المساعدة للجرحى.

وبعد ساعات من الحادث، لم يتم apprehension أي مشتبه به، وحثت الشرطة الحضور على تقديم أي لقطات أو صور قد تساهم في التحقيق. وأكدت مصادر رسمية أن التحقيقات تشير إلى تورط مسلحين على الأقل، وربما تبادلا لإطلاق النار بينهما. وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على وسائل التواصل الفوضى التي سادت المكان مع سقوط جرحى. ويجدر بالذكر أن المهرجان، الذي يقam في الحي التاريخي بتوليدو، يضم فعاليات موسيقية وطعام وجولات منزلية، ويعتبر حدثاً مهماً يفتتح موسم المهرجانات الصيفية في المنطقة.

وتؤكد هذه الحادثة على استمرار أزمة العنف المسلح في الولايات المتحدة، where الآلاف يموتون سنوياً بسبب إطلاق النار





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