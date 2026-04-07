إطلاق صواريخ من إيران وصفارات إنذار في إسرائيل.. والبيت الأبيض ينفي تهديدات نووية

شهدت إسرائيل تصاعدًا في التوتر بعد إطلاق صواريخ من إيران، بينما نفى البيت الأبيض صحة ادعاءات حول احتمال استخدام أسلحة نووية، وذلك في ظل تصاعد التوترات بين البلدين وتبادل التصريحات النارية.

عاجل انطلقت صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل ، بما في ذلك مدينة ديمونا ومنطقة النقب، وذلك عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران ، وفقًا لبيان صادر عن الجيش ال إسرائيل ي. في سياق متصل، نفى البيت الأبيض صحة الادعاءات التي انتشرت عبر وسائل الإعلام بشأن احتمال استخدام الولايات المتحدة سلاحًا نوويًا في إيران . جاء هذا النفي ردًا على تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس ، والتي أثارت جدلاً واسعًا حول السياسة الأمريكية تجاه طهران.

أصدر البيت الأبيض بيانًا عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا)، المعروف باسم 'الاستجابة السريعة 47'، رداً على تفسير تصريحات فانس في المجر، والتي اعتبرت تلميحًا لاحتمال استخدام السلاح النووي. أوضح البيان أن تصريحات نائب الرئيس، التي أشارت إلى أن ترامب 'يحتفظ بجميع الخيارات بشأن إيران'، لا تتضمن أي إشارة إلى استخدام السلاح النووي، منتقدًا بشدة هذه التفسيرات التي رأت في كلام فانس تهديدًا نوويًا ضمنيًا. \تأتي هذه التطورات في ظل توترات متزايدة بين الولايات المتحدة وإيران، وتصاعد حدة التصريحات المتبادلة بين الطرفين. كان ترامب قد هدد في وقت سابق، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران قد يؤدي إلى 'نهاية حضارة'، مما أثار مخاوف من تصعيد محتمل في المنطقة. وخلال زيارة فانس إلى المجر، أكد أن الرئيس يحتفظ بكافة الخيارات، وقد يلجأ إلى استخدامها، مما فسره البعض على أنه إشارة إلى إمكانية اللجوء إلى القوة العسكرية، بما في ذلك استخدام السلاح النووي. ومع ذلك، نفى البيت الأبيض هذه التفسيرات بشكل قاطع، مؤكدًا التزام الولايات المتحدة بعدم استخدام الأسلحة النووية في هذا السياق. بالإضافة إلى ذلك، هدد ترامب، الثلاثاء، بمحو الحضارة الإيرانية، قائلاً: 'حضارة بأكملها ستموت الليلة ولن تعود أبداً ولا أريد أن يحدث ذلك لكنه على الأرجح سيحدث'، وهو ما زاد من التوترات وأثار قلقًا دوليًا. \منذ 28 فبراير الماضي، تشهد المنطقة توترات متصاعدة، حيث تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربًا على إيران، أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة، بما في ذلك آلاف القتلى والجرحى، بالإضافة إلى اغتيال عدد من القادة البارزين، بمن فيهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي. في المقابل، ترد إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، مؤكدة أنها تستهدف مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية. وقد أسفرت بعض هذه الهجمات عن سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة. هذه الأحداث المتتالية تؤكد على خطورة الوضع الحالي في المنطقة، وتلقي بظلالها على الأمن الإقليمي والعالمي. التوتر المتزايد والتصريحات المتشددة تزيد من خطر التصعيد، مما يستدعي تدخلًا دبلوماسيًا عاجلاً لتخفيف حدة التوتر والتوصل إلى حل سلمي يحقن الدماء ويحفظ الاستقرار في المنطقة





