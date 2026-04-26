إطلاق نار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض: تفاصيل صادمة وسلوك مستهجن

شهد حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض إطلاق نار، مع تفاصيل عن المشتبه به وردود فعل قادة العالم وسلوك الصحفيين المثير للجدل.

شهد حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض ، الذي أقيم في فندق واشنطن هيلتون بحضور الرئيس دونالد ترامب ، حادثة إطلاق نار أثارت حالة من الذعر والفوضى.

وقد كشفت مقاطع فيديو متداولة عن مشهد صادم، حيث انقض عدد من الصحفيين على زجاجات النبيذ المتبقية على الطاولات، والتقطوا صورًا سلفي معها، في الوقت الذي كانت فيه قوات الأمن في حالة تأهب قصوى وتقوم بعمليات إخلاء وتأمين للمنطقة. هذا السلوك أثار استياءً واسعًا وانتقادات حادة، حيث بدا الصحفيون غير مبالين بما يحدث من حولهم، بل انشغلوا بسرقة زجاجات النبيذ والاحتفال في ظل تهديد أمني حقيقي.

التحقيقات الأولية كشفت عن هوية المشتبه به في إطلاق النار، وهو كول توماس ألين، البالغ من العمر 31 عامًا، من سكان ولاية كاليفورنيا. وأفاد مطلق النار بأنه استهدف مسؤولين في إدارة ترامب، وفقًا لمصادر في قناة CBS. وقد وجه المدعي العام الفيدرالي تهماً للمشتبه به باستخدام سلاح ناري أثناء ارتكاب جريمة عنف، وتهديد أو اعتداء على موظف فيدرالي باستخدام سلاح خطير، ومن المقرر أن يبدأ محاكمته في العاصمة الأمريكية يوم الاثنين.

الرئيس ترامب نفسه نشر لقطات من كاميرات المراقبة للحظة إطلاق النار، بالإضافة إلى صورة قريبة وواضحة للمشتبه به، عبر منصته الخاصة 'تروث سوشيال'. وقد أدان قادة وزعماء دول العالم محاولة اغتيال الرئيس ترامب، وتوالت رسائل الدعم والتضامن معه. الحادثة أثارت تساؤلات حول الإجراءات الأمنية المتخذة في مثل هذه الفعاليات الهامة، وكيف تمكن شخص مسلح من الوصول إلى حفل عشاء يضم شخصيات سياسية بارزة. كما سلطت الضوء على سلوك بعض الصحفيين الذين أظهروا لامبالاة غير مقبولة في ظل هذه الظروف الخطيرة.

وتعد هذه الحادثة بمثابة تذكير بأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار، وضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المسؤولين والشخصيات الهامة من أي تهديدات محتملة. كما أن هذا الحادث يطرح أسئلة حول أخلاقيات المهنة الصحفية ومسؤولية الصحفيين في تغطية الأحداث الطارئة





