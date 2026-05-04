إطلاق جولة المنح الأولى لعام 2026 من مؤسسة طلال الخيرية

أعلنت مؤسسة طلال الخيرية عن فتح باب التقديم لجولة المنح الأولى لعام 2026 لدعم المشاريع الخيرية في مجالات الصحة والتعليم والسكن.

أعلنت مؤسسة طلال الخيرية عن إطلاق جولة ال منح الأولى لعام 2026، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز التنمية المجتمعية المستدامة في المملكة العربية السعودية . تستهدف هذه الجولة دعم المشاريع الخيرية المرخصة في ثلاثة محاور رئيسية: الخدمات الصحية، وال تعليم الداعم للأطفال من الفئات الخاصة، وتوفير ال سكن وتحسين المساكن للأمهات منخفضات الدخل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام المؤسسة الراسخ بتحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجًا، وتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة. وقد أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت خالد بن طلال، الأمين العام للمؤسسة، على الأهمية البالغة لهذه الجولة وأثرها المتوقع في دعم الأمهات والأطفال وتمكينهم من مواجهة التحديات. كما شددت سموها على سعي المؤسسة الدائم نحو بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الفاعلة في مجال التنمية، بهدف تحقيق أقصى قدر من الأثر الإيجابي على المجتمع.

تستهدف هذه الجولة من المنح الجمعيات الخيرية المرخصة في جميع أنحاء المملكة، مع إعطاء أولوية جغرافية لعدد من المناطق التي تحتاج إلى دعم أكبر. في مجال الخدمات الصحية، ستركز المؤسسة على دعم المشاريع التي تقدم خدمات صحية أساسية للأطفال والأمهات من ذوي الدخل المنخفض، مع التركيز بشكل خاص على توفير العلاج للمشاكل الصحية الحادة والمزمنة. وتشمل المناطق ذات الأولوية في هذا المجال المدينة المنورة، نجران، جازان، الجوف، عسير، والباحة.

أما في مجال التعليم، فستدعم المؤسسة المبادرات التعليمية التي تستهدف الأطفال من الفئات ذات الأوضاع الخاصة، مثل الأيتام وذوي الإعاقة، بهدف تحسين فرصهم التعليمية وتقليل التسرب من المدارس. وستعطى الأولوية للمشاريع التي تنفذ في الحدود الشمالية، نجران، جازان، الجوف، والباحة. وفيما يتعلق بتوفير السكن، فستركز المؤسسة على دعم المشاريع التي تهدف إلى تحسين بيئة السكن للأمهات المستحقات من ذوي الدخل المنخفض، من خلال ترميم المساكن وتحسينها وتوفير الظروف المعيشية اللائقة لهن ولأطفالهن.

وستعطى الأولوية للمشاريع التي تنفذ في حائل، نجران، جازان، عسير، والجوف. تؤمن مؤسسة طلال الخيرية بأن الاستثمار في صحة وتعليم وسكن الأمهات والأطفال هو استثمار في مستقبل المملكة. وتسعى المؤسسة من خلال هذه الجولة من المنح إلى إحداث تغيير إيجابي ومستدام في حياة الفئات الأكثر احتياجًا، وتمكينهم من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولمجتمعاتهم.

وقد فتحت المؤسسة باب التقديم للمنح عبر منصتها الإلكترونية اعتبارًا من يوم الأحد 3 مايو 2026 وحتى يوم الخميس 7 مايو 2026، ودعت الجمعيات الخيرية المهتمة بالتنمية الأسرية إلى زيارة المنصة للاطلاع على الشروط والمتطلبات وتقديم طلبات التعاون والشراكة. وتؤكد المؤسسة على أهمية الشفافية والنزاهة في عملية اختيار المشاريع المدعومة، وأنها ستعمل على تقييم المشاريع بعناية لضمان تحقيق أقصى قدر من الأثر الإيجابي. كما ترحب المؤسسة بمشاركة المجتمع في جهودها التنموية، وتشجع الأفراد والشركات على دعم مبادراتها المختلفة.

إن مؤسسة طلال الخيرية ملتزمة بمواصلة جهودها في سبيل تحقيق التنمية المستدامة في المملكة، وبناء مجتمع أكثر عدلاً وازدهارًا للجميع. وتسعى المؤسسة إلى أن تكون نموذجًا يحتذى به في مجال العمل الخيري، وأن تساهم في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة. وتؤمن المؤسسة بأن التعاون والشراكة هما مفتاح النجاح في تحقيق الأهداف التنموية، وأنها ستعمل على تعزيز هذه الشراكات مع جميع الجهات المعنية





