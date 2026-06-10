إطلاق موسم المانجو في محافظة أملج

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بتبوك موسم المانجو في محافظة أملج، التي تعد من أبرز المحافظات المنتجة بالمملكة، بأكثر من 90 ألف شجرة وإنتاج سنوي يقدر بنحو 4500 طن. وأكد الفرع وفرة الإنتاج هذا العام وجودته العالية، مع استمرار دعم المزارعين وتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي ورؤية 2030. أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك، إطلاق موسم المانجو للعام الجاري بمحافظة أملج، مع بدء حصاد المحصول في مزارع المحافظة، حيث يشكل المانجو أحد المحاصيل الزراعية البارزة التي تشتهر بها المحافظة. وأوضح مدير عام الفرع المهندس أمجد بن عبدالله ثلاب أن محافظة أملج تُعد من أبرز المحافظات المنتجة للمانجو في المنطقة، حيث تضم أكثر من 90 ألف شجرة مانجو بإنتاج سنوي يقدر بنحو 4500 طن من مختلف الأصناف، مما أسهم في تعزيز مكانة المحصول كإحدى المنتجات الزراعية المميزة في المنطقة. وأفاد بأنه من المتوقع أن يشهد موسم المانجو هذا العام إنتاجًا وفيرًا وجودة عالية، مما يعكس تطور القطاع الزراعي ورفع كفاءة الإنتاج، ويعزز إسهام المحصول في دعم المزارعين وتنمية النشاط الزراعي. كما أكد المهندس ثلاب حرص الوزارة على دعم المزارعين من خلال البرامج الإرشادية والخدمات الفنية، وتبني الممارسات الزراعية المستدامة التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المحصول، بما يدعم مستهدفات الأمن الغذائي ورؤية المملكة 2030.،

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بتبوك موسم المانجو في محافظة أملج ، التي تعد من أبرز المحافظات المنتجة بالمملكة، بأكثر من 90 ألف شجرة وإنتاج سنوي يقدر بنحو 4500 طن.

وأكد الفرع وفرة الإنتاج هذا العام وجودته العالية، مع استمرار دعم المزارعين وتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي ورؤية 2030. أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك، إطلاق موسم المانجو للعام الجاري بمحافظة أملج، مع بدء حصاد المحصول في مزارع المحافظة، حيث يشكل المانجو أحد المحاصيل الزراعية البارزة التي تشتهر بها المحافظة.

وأوضح مدير عام الفرع المهندس أمجد بن عبدالله ثلاب أن محافظة أملج تُعد من أبرز المحافظات المنتجة للمانجو في المنطقة، حيث تضم أكثر من 90 ألف شجرة مانجو بإنتاج سنوي يقدر بنحو 4500 طن من مختلف الأصناف، مما أسهم في تعزيز مكانة المحصول كإحدى المنتجات الزراعية المميزة في المنطقة. وأفاد بأنه من المتوقع أن يشهد موسم المانجو هذا العام إنتاجًا وفيرًا وجودة عالية، مما يعكس تطور القطاع الزراعي ورفع كفاءة الإنتاج، ويعزز إسهام المحصول في دعم المزارعين وتنمية النشاط الزراعي.

كما أكد المهندس ثلاب حرص الوزارة على دعم المزارعين من خلال البرامج الإرشادية والخدمات الفنية، وتبني الممارسات الزراعية المستدامة التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المحصول، بما يدعم مستهدفات الأمن الغذائي ورؤية المملكة 2030.





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موسم المانجو محافظة أملج وزارة البيئة والمياه والزراعة إنتاج المانجو مستهدفات الأمن الغذائي رؤية 2030

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