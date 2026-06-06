إضراب عمال صوفي يسلط الضوء على توترات قبل كأس العالم 2026

نقابة يونايت هير لوكال 11 تسجل تأييدًا واسعًا لإضراب عمال الخدمات في ملعب صوفي قبيل استضافة مباريات كأس العالم، وسط خلافات حول الأجور وظروف العمل وحماية البيانات الشخصية.

أعلنت نقابة يونايت هير لوكال 11 عن نجاح تصويت عمال الخدمات في ملعب صوفي القريب من لوس أنجلوس على ال إضراب ، حيث أظهر 96٪ من العاملين الذين شاركوا في التصويت دعمهم للمطلب.

يأتي الإضراب في مرحلة تصعيدية قبل أقل من أسبوع من استضافة الملعب لأول مباراة للمنتخب الأمريكي في كأس العالم 2026، في ظل تعثر مستمر في المفاوضات مع شركة ليجندز غلوبال المسؤولة عن إدارة خدمات الطعام والشراب داخل المنشأة. النقابة تمثل نحو ألفين من العاملين بما في ذلك مقدمي الطعام، المشروبات، غاسلي الصحون، الطهاة، وعمال التشغيل المؤقت خلال الفعاليات وما قبلها وبعدها، ما يعكس حجم الاحتقان داخل قطاع الخدمات بالموقع.

تجري الآن محاولات لإنعاش الحوار بين العمال والشركة، وقد أُشير إلى أن المناقشات ستُستأنف يوم الاثنين القادم لتفادي أي تعطيل محتمل في جدول مباريات كأس العالم، خاصة أن صوفي سيستضيف ثماني مباريات من البطولة. الخلافات الرئيسية تدور حول الأجور وظروف العمل، إلى جانب مطالب العمال بتأمين حماية لبياناتهم الشخصية من تسليمها إلى سلطات الهجرة. تحيط بهذه المطالب مخاوف متزايدة في قطاع العمالة في لوس أنجلوس، خاصة بعد تقارير عن إجراءات فيدرالية سابقة متعلقة بملف الهجرة في المدينة وتصاحبها توترات واحتجاجات.

في الوقت نفسه، صرّح مسؤولو الأمن أن أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية ستشارك في تأمين مباريات كأس العالم داخل الملاعب، مع تأكيد أن تطبيق قوانين الهجرة المدنية لن يُطبّق داخل الفعاليات الرياضية، على الرغم من أن هذه الترتيبات قد تتغير وفقاً لتطورات الأمن. يختبر ملعب صوفي، الذي يستضيف فرق لوس أنجلوس رامز وتشارجرز في دوري كرة القدم الأمريكية، قدرته التنظيمية مع اقتراب البطولة، خاصة مع تحديد أسعار تذاكر المباراة الافتتاحية للمنتخب الأمريكي ضد باراغواي في 12 يونيو بدءًا من ألفين دولار، ومباراة أخرى في 15 يونيو بين إيران ونيوزيلندا.

يظل صوفي في صميم الخطط الرياضية الأمريكية حيث سيستضيف نهائي السوبر بول 2027 ويُدرج ضمن مرافق دورة الألعاب الأولمبية 2028، ما يجعل أي اضطراب عمالي فيه يحمل تبعات تتجاوز كأس العالم إلى فعاليات رياضية عالمية مستقبلية





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إضراب كأس العالم 2026 ملعب صوفي شروط العمل الهجرة

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