إضراب محتمل لعمال مطبخ ملعب صوفي قبل كأس العالم

عirer قرب إضراب لعمال خدمات الطعام في ملعب صوفي، مقر فريقي لوس أنجلوس رامز وتشارجرز، بعد فشل مفاوضات العقد مع الشركة المتعاقدة. العمال يطلبون ضمانات بشأن حماية البيانات من سلطات الهجرة، ويستعد الملعب لاستضافة ثماني مباريات في كأس العالم 2026، بما في ذلك مباراة الولايات المتحدة ضد باراغواي.

حصل قرار على موافقة 96% من أعضاء نقابة يونايت هير لوكال 11 في ملعب صوفي ، وفقًا للنقابة، بعد تعثر مفاوضات العقد مع شركة ليجندز غلوبال، المتعاقد من الباطن المسؤول عن إدارة خدمات الطعام والمشروبات في الملعب.

ومن المتوقع استئناف المحادثات يوم الاثنين. تمثل النقابة نحو 2000 عامل في خدمات الأغذية، بما في ذلك النُدُل وعمال غسل الأطباق والطهاة وعمال منافذ البيع داخل الملعب. ولم ترد ليجندز غلوبال فورًا على طلب للتعليق. يستضيف ملعب صوفي، وهو مقر فريقي لوس أنجلوس رامز ولوس أنجلوس تشارجرز في دوري كرة القدم الأمريكي الوطني، ثماني مباريات في كأس العالم لكرة القدم.

تبدأ أسعار تذاكر المباراة الأولى في 12 يونيو بين الولايات المتحدة وباراغواي من 2000 دولار. وتقام المباراة التالية في 15 يونيو بين إيران ونيوزيلندا. طلب عمال ملعب صوفي أيضًا ضمانات تمنع وصول سلطات الهجرة الأمريكية إلى معلوماتهم الشخصية. في يونيو الماضي، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال قوات اتحادية إلى لوس أنجلوس لقمع احتجاجات اندلعت ضد مداهمات نفذها عملاء إدارة الهجرة والجمارك.

قال قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، روبرت لونا، في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع، إن عملاء إدارة الهجرة والجمارك سيشاركون في تأمين الملاعب خلال المباريات. وأضاف لونا في مؤتمر صحفي عُقد في لوس أنجلوس في 1 يونيو: "فيما يتعلق بتطبيق قوانين الهجرة المدنية، أبلغونا بأن ذلك لن يحدث تحديدًا في أي من المباريات. everything قابل للتغيير، لكنني أثق بأنهم يزودوني بالمعلومات الصحيحة، لأنه إذا بدأ هذا الأمر، فسنواجه مجموعة جديدة كاملة من المشاكل".

لوس أنجلوس هي واحدة من 11 مدينة أمريكية تستضيف مباريات البطولة، بالإضافة إلى مباريات في ثلاث مدن مكسيكية ومدينتين كنديتين، بدءًا من 11 يونيو. ستخوض المنتخبات الوطنية الـ48 ما مجموعه 104 مباراة، على أن تُختتم البطولة بالمباراة النهائية في 19 يوليو على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي. من بين الفعاليات الكبرى الأخرى المقررة في ملعب صوفي بطولة السوبر بول لعام 2027 ومنافسات السباحة في دورة الألعاب الأولمبية 2028





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كأس العالم 2026 ملعب صوفي نقابة عمال المطاعم الهجرة الأمريكية لوس أنجلوس

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