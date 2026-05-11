إضافة قسمٍ للإناث في مسابقة الملك سلمان الدولية لحفظ القرآن

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر موافقة على إضافة قسمٍ للإناث في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره بدورتها الـ46. وقد وافق Lameer على هذا الإجراء بناءً على ما رفعه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على المسابقات القرآنية المحلية والدولية الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ. وجاء قرار الراعي بالموافقة على الإضافة حسب ذلك.

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إضافة قسم للإناث في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره بدورتها الـ46.

وقد وافقذا بناءً على ما رفعه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على المسابقات القرآنية المحلية والدولية الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ. وجاءت الموافقة الكريمة بإضافة قسم للإناث في هذه المسابقة التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة. وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء على عنايتهما ورعايتهما لكل ما يخدم القرآن الكريم ويسهم في نشر علومه.

وعليه، تؤكد هذه الإضافة للمسابقة العالمية التي تحمل اسم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن دلالة واضحة على ما يوليه خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بكتاب الله وإيمانه العميق بالدور المحوري للمرأة، واستشعارًا منه للمكانة بوصفها إحدى الركائز الأساسية في بناء المجتمعات. وقد باشرت الوزارة فور صدور الموافقة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذها واعتماد الترتيبات التنظيمية للدورة الحالية، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والتنظيم.

وقد سأل المولى عز وجل أن يجزي القيادة الرشيدة خير الجزاء على ما توليه من دعم ورعاية لكل ما من شأنه خدمة كتاب الله تعالى تعليمًا وطباعةً ونشرًا وتشجيعًا لأبناء وبنات المسلمين على الإقبال عليه





Akhbaar24 / 🏆 4. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Quran Spirituality Education Gender Equality King Salman

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

أتلتيكو مدريد يُطارد نجم الريال بعرض جديدجهز نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، عرضًا قدره 46 مليون جنيه إسترليني وذلك للتعاقد مع اللاعب الكولومبي ...

Read more »

جرعات لقاح كورونا في السعودية تتجاوز 46 مليونًا و100 ألف | صحيفة المواطن الإلكترونيةجرعات لقاح كورونا في السعودية تتجاوز 46 مليونًا و100 ألف كشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت 46 مليونًا و97 ألفًا و807 جرعات

Read more »

جرعات لقاح كورونا في السعودية تتجاوز 46 مليونًا و 404 آلاف | صحيفة المواطن الإلكترونيةجرعات لقاح كورونا في السعودية تتجاوز 46 مليونًا و 404 آلاف كشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت (46) مليونًا و (404) آلاف

Read more »

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بـ 46 مئوية | صحيفة المواطن الإلكترونيةالأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بـ 46 مئوية وقال المركز الوطني للأرصاد في تقريره الصادر اليوم، إن مدينة الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بـ 46 درجة مئوية، فيما تبلغ

Read more »

رفحاء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 46 مئوية | صحيفة المواطن الإلكترونيةرفحاء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 46 مئوية وقال المركز الوطني للأرصاد في تقريره الصادر، إن رفحاء سجلت اليوم أعلى درجة حرارة بـ 46 درجة مئوية، فيما تسجل أبها

Read more »

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة بـ 46 مئوية | صحيفة المواطن الإلكترونيةالأحساء تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة بـ 46 مئوية أوضح المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء ، أن منطقة الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم عند 46

Read more »