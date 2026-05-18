إصلاحات اقتصادية كبرى في ليبيا تشمل مكافحة التهرب الضريبي واستعادة السيادة النفطية وتوحيد الميزانية

تقرير مفصل حول توجه مصلحة الضرائب الليبية لإنشاء قائمة سوداء للمتهربين، واستعادة المؤسسة الوطنية للنفط لمصفاة رأس لانوف، وإقرار أول ميزانية موحدة للدولة بعد 13 عاماً من الانقسام.

شهدت الدولة الليبية مؤخراً سلسلة من التحركات الاستراتيجية في المجالات المالية والنفطية والسياسية، تهدف في مجملها إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي وتعزيز موارد الدولة ومكافحة الفساد المالي والإداري.

وفي هذا السياق، كشف السيد محمد إدريس، رئيس مصلحة الضرائب الليبية، عن توجه حازم للمصلحة من خلال إعداد ما يعرف بالقائمة السوداء، وهي قائمة ستضم كافة المتهربين ضريبياً من أفراد وشركات، سواء كانت هذه الكيانات ليبية وطنية أو شركات أجنبية تمارس أنشطة تجارية واستثمارية داخل الأراضي الليبية. وأكد إدريس في تصريحاته أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء عقابي، بل هي جزء من برنامج إصلاحي شامل يهدف إلى ترسيخ مبدأ العدالة الضريبية، حيث أن التهرب الضريبي تسبب في استنزاف هائل لموارد الدولة المالية، وأدى إلى خلل واضح في مبدأ تكافؤ الفرص بين المكلفين الذين يلتزمون بالقانون وأولئك الذين يتجاوزونه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت رصداً دقيقاً لحالات متعددة من عدم الامتثال للقوانين الضريبية، مما يستوجب تطبيق إجراءات قانونية صارمة في المرحلة المقبلة. وسيكون من بين هذه الإجراءات فرض قيود مشددة على المعاملات والإجراءات الرسمية لكل من تدرج أسماؤهم في القائمة السوداء، ولن يتم رفع هذه القيود إلا بعد تسوية أوضاعهم المالية والقانونية بالكامل وفقاً للتشريعات النافذة.

ولدعم هذه الجهود، أعلن إدريس عن صدور قرار من مجلس الوزراء بإنشاء جهاز الشرطة الضريبية، الذي سيتولى مهام ضبطية وإجرائية لضمان الامتثال الكامل للضوابط المالية، مما يعزز من هيبة القانون ويحمي المال العام من الضياع. وعلى صعيد آخر وفي ملف الطاقة الذي يمثل الشريان الرئيسي للاقتصاد الليبي، حققت المؤسسة الوطنية للنفط إنجازاً سيادياً هاماً من خلال توقيع اتفاق نهائي مع شركة تراستا الدولية.

هذا الاتفاق يقضي بإنهاء الشراكة الأجنبية داخل شركة ليركو، وهو ما يترتب عليه عودة مجمع ومصفاة رأس لانوف إلى السيادة الليبية الكاملة والمطلقة. إن استعادة السيطرة على هذه المنشآت الحيوية تمثل خطوة مفصلية في استراتيجية الدولة لاستعادة السيطرة على مواردها الطبيعية وإدارتها بكفاءة وطنية بعيداً عن التدخلات الخارجية.

إن مصفاة رأس لانوف تعتبر من الركائز الأساسية لتأمين احتياجات السوق المحلي من الوقود والمنتجات النفطية، وعودتها للسيادة الليبية تعني تحسين القدرة على التحكم في الإنتاج والتوزيع وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، مما يساهم في استقرار الأسعار وتوفير العملة الصعبة، ويعزز من مكانة ليبيا في سوق الطاقة العالمي كدولة تسيطر بشكل كامل على مرافقها الإنتاجية والتحويلية. أما في الجانب السياسي والمالي العام، فقد أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، عن إقرار أول ميزانية موحدة للدولة الليبية بعد فترة طويلة من الانقسام المالي الذي استمر لثلاثة عشر عاماً.

هذا الإعلان يأتي تتويجاً لمفاوضات سياسية شاقة ومعقدة جرت بين مختلف الأطراف المتصارعة والمؤسسات المالية في البلاد. إن توحيد الميزانية يمثل نهاية لمرحلة من التشتت المالي الذي أدى إلى ازدواجية في الصرف وسوء في توزيع الموارد، وهو ما انعكس سلباً على جودة الخدمات العامة والبنية التحتية في مختلف المدن الليبية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوحيد المالي إلى تنسيق أفضل في الإنفاق الحكومي، وضمان وصول المخصصات المالية إلى مشاريع التنمية الحقيقية بدلاً من استنزافها في صراعات إدارية.

كما أن هذه الخطوة تعطي إشارة قوية للمجتمع الدولي والمستثمرين الأجانب بأن ليبيا تتجه نحو الاستقرار المؤسسي، مما يمهد الطريق لعودة الاستثمارات الكبرى وتفعيل خطط إعادة الإعمار الشاملة في كافة ربوع البلاد، بما يضمن مستقبلاً اقتصادياً أكثر استدامة للأجيال القادمة





ليبيا التهرب الضريبي المؤسسة الوطنية للنفط الميزانية الموحدة رأس لانوف

