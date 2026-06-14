إصدارات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة موسوعة شاملة عن آثار المملكة عبر العصور

أصدرت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة عدة أعمال موسعة عن آثار السعودية تعود إلى أكثر من عشرة آلاف عام، بما في ذلك موسوعة من عشرين مجلداً تغطي جميع مناطق المملكة وكتابات متخصصة في النقوش الأثرية وطرق الحج القديمة وتراث الرياض.

أصدرت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ضمن برنامجها للنشر العلمي تسع أعمال موسعة عن آثار المملكة العربية السعودية التي تتوزع في مختلف مناطق المملكة، وذلك تعزيزاً للبحث الأثري العلمي والدراسات التي تتناول آثار المملكة التي تعود إلى أكثر من عشرة آلاف عام.

كما تمتلك المكتبة مجموعة كبيرة من المؤلفات حيث تقتني 625 عنواناً من الكتب والدراسات التي تتناول الآثار السعودية. وشملت الدراسات والكتب التي أصدرتها المكتبة خلال السنوات الأخيرة مجموعة من الأعمال التي تتضمن المعالم التاريخية والأثرية في المملكة. ومن بين هذه الإصدارات موسوعة المملكة العربية السعودية الشاملة في عشرين مجلداً، تضم بين صفحاتها مختلف آثار المملكة في كل المناطق الثلاثة عشرة، وتحتوي على معلومات قيمة عن هذه الآتر.

وإذ تشهد المملكة حالياً مجموعة كبيرة من الكشوف الأثرية التي تعكس الصورة الحضارية للمملكة عبر العصور، تقدم المكتبة موجزاً عن أبرز إصداراتها في مجال الآثار. حيث أصدرت المكتبة كتاب "السعودية" وهو كتاب مصور بالأبيض والأسود، يشتمل على صور متفرقة من المملكة التقطها المصور العالمي إمبيرتو ديسلفيرا لمواقع تاريخية وآثار متنوعة.

كما أصدرت كتاب "الحجر" المعروف باسم HEGRA، وهو كتاب مصور بحجم كبير صدر عام 2013م، ويتضمن صوراً بالأبيض والأسود لمعالم تاريخية وأثرية في المملكة التقطها أيضاً إمبيرتو دي سيلفيرا، ويثبت الكتاب ما تحويه المملكة من كنوز وآثار متنوعة. وفي كتاب "الرياض - المدينة القديمة"، يقدم المؤلف عرضاً شاملاً عن مدينة الرياض منذ بدايتها حتى الخمسينيات الميلادية، حيث يسرد تاريخ المدينة ويصف جغرافيتها وآثارها، مع وصف دقيق كونها عاصمة البلاد السياسية وكيف كانت منطلقاً لتوحيد البلاد على يد الملك عبدالعزيز (رحمه الله).

وتكمن أهمية هذا الكتاب في تأصيل البعد التاريخي لمدينة الرياض وما تحويه من آثار وتراث عريق. وينطوي كتاب "ملامح وأماكن سعودية" الذي أعده مجموعة من الباحثين في مجال الآثار على صور وملامح لـ 225 مكاناً وملمحاً وأيقونة تراثية وموقعاً في صور متنوعة تمثل مختلف مظاهر الحياة في المملكة بتنوعها الاجتماعي والثقافي والطبيعي والحضاري، وقد وضعت تعريفات الصور وشروحها باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والروسية والصينية.

ومن الكتب البحثية المهمة التي تأتي في مجال رصد طرق الحج القديمة، كتاب "درب زبيدة" الذي صدر باللغة الإنجليزية من تأليف الدكتور سعد بن عبدالعزيز الراشد بعنوان "Medieval Routes To Mecca: A Study of the Darb Zubaydah Pilgrim Trail". درب زبيدة هو طريق الحاج العراقي إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وقد صدرت هذه الطبعة إسهاماً من المكتبة للتعريف بتراث السعودية وحضارتها الإسلامية.

ويشتمل الكتاب على مقدمة وستة فصول تناولت: طرق الحج في فترة ما قبل الإسلام، وطرق الحج في صدر الإسلام، وفي العصر العباسي المبكر، والأحداث التي جرت على الطريق في العصور الإسلامية المتأخرة حتى نهاية استخدام الطريق. وحرص المؤلف على تضمين الكتاب ملحقاً يشتمل على تعريف بمحطات ومنازل الطرق وفروعه، وبقي درب زبيدة وآثاره مثل البرك والعيون وأطلال المنازل والمحطات شاهداً على حضارة إسلامية مجيدة وعريقة.

وقد أصدرت المكتبة موسوعة المملكة العربية السعودية التي تتكون من عشرين مجلداً تشتمل على معلومات عن المملكة بمناطقها ومدنها وقراها، ومن ضمنها الأبواب التي تتناول الآثار والمواقع التاريخية والخصائص الجغرافية والاقتصادية والثروات الطبيعية، ومدعمة بالصور والخرائط التوضيحية والإحصاءات الحديثة. كما أصدرت موسوعة المملكة العربية السعودية للأطفال والناشئة، وقد قدمت مادتها العلمية بأسلوب يناسب الفئة المستهدفة، وجاءت الموسوعة في تسعة أجزاء، وتضمنت 1800 صورة و624 رسماً فنياً بالإضافة إلى 100 جدول و40 خريطة.

وقد تناولت الموسوعة الخصائص الجغرافية في المملكة والتطوير التاريخي والآثار والمواقع التاريخية والأنماط الاجتماعية والعادات والتقاليد والحركة الثقافية والخدمات والمرافق التنموية والاقتصاد والثروات الطبيعية والحياة الفطرية والسياحة. ومن الكتب التي أصدرتها المكتبة التي تركز على النقوش الأثرية القديمة في المملكة كتاب "الجمل في الفن القديم والتاريخ والثقافة في المملكة العربية السعودية"، ويتضمن 400 نقش وشكل مصور، ويقع في 484 صفحة من القطع الكبير، وقد شرحت صوره باللغتين العربية والإنجليزية ليعكس مشاهد أثرية عريقة حافلة بالفنون والنقوش المتنوعة.

ويأتي كتاب "فروسية" الذي صدر في جزأين كبيرين يحتويان على 564 صفحة ليتضمن مجموعة كبيرة من الشواهد الأثرية وصور النقوش والرسوم الصخرية في المملكة عن الخيول والجمال والفروسية، وهي نقوش تعبر عن العمق التاريخي والأثري الذي تضمه المملكة في مختلف المناطق والمدن والقرى





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