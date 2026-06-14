إصدارات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تعزز البحث الأثري وتوثّق التراث السعودي

تطلق مكتبة الملك عبدالعزيز العامة مجموعة من الإصدارات العلمية والمصورّة التي تُسلّط الضوء على الآثار والتراث السعودي، بما في ذلك موسوعات شاملة وكتب متخصصة في النقوش الصخرية وطرق الحج القديمة، بهدف تعزيز البحث الأركيولوجي وإتاحة المعرفة للجمهور.

تأتي مكتبة الملك عبدالعزيز العامة كواحدة من أبرز المؤسسات الثقافية والعلمية في المملكة العربية السعودية، حيث تبرز دورها في نشر المعرفة والحفاظ على التراث الوطني من خلال إصدارها لمجموعة واسعة من الكتب والدراسات المتخصصة.

وقد خصصت المكتبة جزءًا كبيرًا من-portfolioها للنشر العلمي، ولا سيما في مجال الآثار والتاريخ، مما يعكس التزامها بدعم البحث الأركيولوجي وتعزيز الوعي بالتراث السعودي الغني الذي يمتد لأكثر من عشرة آلاف عام. وتعمل المكتبة على تقديم هذا الإرث الحضاري بشكل علمي وموثوق، سواء من خلال الإصدارات الأكاديمية أو الكتب المصوّرة التي تبرز كنوز المملكة ومناطقها الأثرية المتنوعة.

كما أن نشاطها في نشروع كشوفات أثرية حديثة، حيث absorbت المكتبة 625 عنوانًا من الكتب والدراسات المتعلقة بالآثار السعودية، مما يجعلها مركزًا مرجعيًا مهمًا للباحثين والمهتمين. من أبرز الإصدارات التي تقدمها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في هذا المجال موسوعة المملكة العربية السعودية الشاملة التي تأتي في عشرين مجلدًا، وتعتبر مرجعًا شاملاً يغطي جميع مناطق المملكة الثلاث عشرة. وتتضمن الموسوعة أقسامًا متعددة ت_details الآثار والمواقع التاريخية، إلى جانب الخصائص الجغرافية والاقتصادية والثروات الطبيعية.

وتمثل هذه الموسوعة إنجازًا نوعيًا في مجال التوثيق العلمي، حيث تعتمد على أحدث الإحصاءات والخرائط التوضيحية والصور عالية الجودة. وقد حرصت المكتبة على تقديم نسخة مخصصة للناشئة والمؤسسات التعليمية، وهي الموسوعة العربية السعودية للأطفال، التي تأتي في تسعة أجزاء وتحتوي على 1800 صورة و624 رسمًا فنيًا و100 جدول و40 خريطة. وقد صيغ محتوى هذه الموسوعة بأسلوب مبسط وجذاب يناسب الفئة العمرية المستهدفة، مع الحفاظ على الدقة العلمية، مما يسهم في غرس قيم الانتماء والاعتزاز بالتراث لدى الأجيال الناشئة.

إلا أن إصدارات المكتبة لا تقتصر على الموسوعات فقط، بل تمتد إلى كتب متخصصة في مواضيع محددة تبرز جوانب من التراث السعودي. فكتاب "السعودية" للم photographer العالمي أمبرتو دي سيلفيرا يقدم مجموعة من الصورMonochromatic لمواقع أثرية وتاريخية مميزة، بينما يركز كتاب "HEGRA الحجر" على وثائقي عن موقع الحجر (الدiera) بصور كبيرة. كما يقدم كتاب "الرياض - المدينة القديمة" سردًا تاريخيًا شاملاً لتطور العاصمة الرياض منذ نشأتها حتى الخمسينيات الميلادية، مسلطًا الضوء على دور الملك عبدالعزيز في توحيد البلاد.

ومن الكتب المميزة أيضًا "ملامح وأماكن سعودية" الذي يضم صورًا لـ225 موقعًا وأيقونة تراثية مع شرحها بعدة لغات. وفي مجال النقوش الصخرية، يصدر كتاب "الجمل في الفن القديم" الذي يضم 400 نقشًا مصورًا، وكتاب "فروسية" في جزأين 큰ين، والذي يتناول Evidence الأثرية والنقوش المتعلقة بالخيول والإبل والفروسية، مؤكدًا على العمق الحضاري للمملكة. أما كتاب "درب زبيدة" الصادر باللغة الإنجليزية للمؤلف الدكتور سعد الراشد، فيقدم دراسة متعمقة عن طريق الحج القديم من العراق إلى مكة، documenting محطاته وأهميته في العصور الإسلامية.

وبهذا، تساهم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في بناء صورة متكاملة عن الحضارة السعودية، معززةً مكانتها كمركز for نشر البحث والدراسات الأثرية





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