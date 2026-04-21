إصدار أكثر من 600 ألف تأشيرة عمل خلال الربع الأول من عام 2026

تقرير رسمي يوضح إحصائيات تأشيرات العمل الصادرة عن وزارة الخارجية السعودية للربع الأول من 2026، مع التركيز على التوزيع الجغرافي والفئات المهنية المعتمدة.

شهد الربع الأول من عام 2026 طفرة ملحوظة في إصدار تأشيرات العمل من قبل وزارة الخارجية السعودية ، حيث بلغ إجمالي التأشيرات الصادرة 604.883 تأشيرة، مما يعكس حيوية سوق العمل ونمو الأنشطة ال اقتصاد ية في المملكة. وقد تصدرت دول قارتي آسيا وإفريقيا المشهد في أعداد التأشيرات الممنوحة، حيث سجلت بعثة المملكة في العاصمة البنغلاديشية دكا المرتبة الأولى بواقع 116.928 تأشيرة، تلتها البعثة في مومباي الهندية بأكثر من 67 ألف تأشيرة، ثم كراتشي التي ساهمت بأكثر من 66 ألف تأشيرة.

وتأتي هذه الأرقام تأكيداً على متانة العلاقات العمالية والتعاون التنموي مع الدول الآسيوية والإفريقية التي تعد مصدراً رئيساً للقوى العاملة الماهرة والمساندة في مختلف القطاعات التنموية داخل المملكة، في ظل نظام رقمي متطور يضمن دقة الإجراءات القنصلية وسرعة إنجاز الطلبات بناءً على مستندات معتمدة. وعلى صعيد متصل، كشفت البيانات الإحصائية توازناً في التوزيع الجغرافي للبعثات القنصلية، حيث سجلت دول أوروبا وأمريكا ما يقارب 3210 تأشيرات، وهو رقم ضئيل مقارنة بالتدفق العمالي الكبير من آسيا وإفريقيا الذي سجل 601.673 تأشيرة. وضمن النطاق الأوروبي، تصدرت تركيا القائمة بنحو 926 تأشيرة، تلتها بريطانيا بـ 506 تأشيرات. وتعمل وزارة الخارجية على تنويع آليات منح هذه التأشيرات لتشمل عدة فئات تخدم التوجهات الاستراتيجية للمملكة، بما في ذلك تأشيرات العمل الدائمة للمتعاقدين الموثقين، وتأشيرات العمل المؤقتة التي تمنح مرونة عالية لمدة تصل إلى 180 يوماً لدعم المشاريع والخدمات المتخصصة، إضافة إلى التأشيرات المخصصة لموظفي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة عمل عالمية رائدة تستقطب الكفاءات وتدعم التبادل الإنساني والمهني. إن العملية التنظيمية لاستصدار هذه التأشيرات تمر بمراحل تقنية دقيقة تضمن الشفافية والامتثال للمعايير القانونية المتبعة. ففي عام 2026، استمرت الوزارة في تفعيل الأنظمة الإلكترونية الحديثة التي تتيح لأصحاب العمل والوافدين إتمام إجراءاتهم بسلاسة، مع مراعاة الضوابط القنصلية المحدثة. ولا يقتصر دور هذه التأشيرات على الجانب العددي فحسب، بل يمتد ليشمل بناء شراكات طويلة الأمد تساهم في نقل المعرفة وتطوير المهارات. إن هذا الزخم في حركة التأشيرات يعكس التزام المملكة بتيسير الإجراءات للمستثمرين والشركات والعمالة المؤهلة، بما يخدم رؤية المملكة الطموحة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع التأكيد على أن جميع الخطوات الإجرائية تتم وفق سياسات واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية في بيئة عمل آمنة ومحفزة تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية





