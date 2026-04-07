إصابات الأهلي تقلق جماهيره قبل انطلاق دوري أبطال آسيا للنخبة

تواجه إدارة النادي الأهلي السعودي تحديات فنية كبيرة قبل انطلاق منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، التي ستقام في مدينة جدة، بسبب إصابات عدد من اللاعبين الأساسيين. وتشمل هذه الإصابات شكوك حول مشاركة أتانغانا، وغياب محتمل لديميرال، وجهود لتجهيز هوساوي.

تواجه إدارة النادي الأهلي السعودي تحديات كبيرة قبل انطلاق منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، التي ستقام في مدينة جدة، وذلك بسبب سلسلة من ال إصابات التي ضربت صفوف الفريق. وتشكل هذه ال إصابات هاجساً كبيراً للجهاز الفني والإداري، خاصة مع اقتراب موعد انطلاق البطولة القارية الهامة، التي يتطلع فيها الفريق لتحقيق نتائج إيجابية والتقدم في المنافسة. وتأتي هذه التحديات في وقت حرج بالنسبة للأهلي، الذي يسعى جاهداً لتعزيز صفوفه وتحقيق التوازن الفني اللازم للمنافسة على اللقب.

تفيد المصادر المطلعة بأن هناك مخاوف بشأن مشاركة اللاعب فالنتين أتانغانا، الذي تعرض لإصابة خلال مشاركته مع منتخب فرنسا تحت 21 عاماً. ويخضع اللاعب حالياً لبرنامج علاجي مكثف بهدف تجهيزه للمشاركة في البطولة. ويعمل الجهاز الطبي والفني على قدم وساق لتحديد مدى جاهزية اللاعب، واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على ذلك. وفي سياق متصل، من المتوقع أن يغيب المدافع ميريح ديميرال عن الملاعب لفترة أطول بسبب الإصابة، مما قد يحرمه من المشاركة في عدد من المباريات الحاسمة خلال البطولة. ويعتبر غياب ديميرال ضربة موجعة للفريق، نظراً لأهميته في خط الدفاع وقدرته على قيادة زملائه وتقديم أداء قوي. ويبذل الجهاز الفني جهوداً مضاعفة لإيجاد البدائل المناسبة لتعويض غياب اللاعب، والحفاظ على التوازن الدفاعي للفريق. بالإضافة إلى ذلك، يسعى الجهاز الطبي إلى تجهيز اللاعب زكريا هوساوي، بهدف إشراكه في مباراة الدحيل القطري ضمن دور الـ16 من البطولة. وتعتبر مشاركة هوساوي ضرورية لتعزيز صفوف الفريق وتعويض النقص في بعض المراكز. ويعمل الجهاز الطبي والفني على التأكد من جاهزية اللاعب البدنية والفنية، واتخاذ القرار المناسب بشأن مشاركته في المباراة. يبذل الجهاز الفني والإداري في الأهلي جهوداً حثيثة لتجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق البطولة. وتشمل هذه الجهود وضع خطط بديلة للتعامل مع الإصابات، وتحسين مستوى اللاعبين المتاحين، وتعزيز الروح المعنوية للفريق. ويهدف الجهاز الفني إلى تحقيق أقصى استفادة من العناصر المتاحة، والتحضير الجيد للمباريات القادمة، لتحقيق أفضل النتائج في البطولة القارية. ويعقد الفريق سلسلة من التدريبات المكثفة، ويركز على الجوانب الفنية والبدنية والتكتيكية، لرفع مستوى اللاعبين وزيادة الانسجام بينهم. كما يتم التركيز على تحليل أداء المنافسين، ووضع الخطط المناسبة لمواجهة كل فريق على حدة. ويأمل جمهور الأهلي في أن يتجاوز الفريق هذه التحديات، وأن يتمكن من تحقيق نتائج إيجابية في البطولة، وإسعاد الجماهير العاشقة للنادي





