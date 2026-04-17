إصابة كريس وود تهدد مشواره مع نيوزيلندا وتثير قلق نوتنغهام فورست.. فرايبورغ وأستون فيلا ونوتينغهام فورست إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي

أدت إصابة مهاجم نوتنغهام فورست، كريس وود، في الركبة خلال مباراة فريقه ضد بورتو إلى مخاوف جدية بشأن مشاركته مع منتخب نيوزيلندا في كأس العالم، في الوقت الذي تأهل فيه فرايبورغ وأستون فيلا ونوتينغهام فورست إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي.

شهدت ملاعب كرة القدم الأوروبية مواجهات مثيرة ضمن الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي ، أسفرت عن تأهل أندية فرايبورغ الألماني، أستون فيلا الإنجليزي، و نوتينغهام فورست الإنجليزي، و سبورتينغ براغا البرتغالي إلى الدور نصف النهائي. صنع فرايبورغ التاريخ بتأهله للمرة الأولى في تاريخه إلى المربع الذهبي للمسابقة، بعد فوزه الكبير على مضيفه سيلتا فيغو الإسباني بنتيجة 6-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

في مباراة الذهاب، كان فرايبورغ قد وضع قدماً في الدور القادم بفوزه 3-0، وأكمل المهمة في فيغو بتألق هجومي لافت، حيث سجل هدف الافتتاح الكرواتي إيغور ماتانوفيتش في الدقيقة 33، وأضاف الياباني يويتو سوزوكي ثنائية في الدقيقتين 39 و50، ليقضي على آمال سيلتا فيغو في العودة. سيواجه فرايبورغ في نصف النهائي سبورتينغ براغا البرتغالي، الذي نجح في قلب تأخره في مباراة الذهاب أمام ريال بيتيس الإسباني 1-1 إلى فوز مثير 4-2 في مباراة الإياب. من جهة أخرى، سقط مهاجم نوتنغهام فورست والمنتخب النيوزيلندي، كريس وود، في فخ الإصابة في الركبة خلال مباراة فريقه ضد بورتو البرتغالي في إياب الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي. تعرض وود، الذي غاب سابقاً عن فريقه لستة أشهر بسبب إصابة مماثلة في الركبة، لتدخل عنيف من مدافع بورتو يان بيدناريك في الدقيقة الثامنة، والذي أشهرت في وجهه البطاقة الحمراء. وعلى الرغم من محاولته الاستمرار في اللعب، اضطر وود إلى الخروج من الملعب في الدقيقة 15 لتلقي العلاج، مما يثير مخاوف جدية بشأن قدرته على المشاركة مع منتخب نيوزيلندا في كأس العالم المقبل. سجل وود 20 هدفاً في الموسم الماضي لنوتنغهام فورست، الذي يواجه صعوبات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. أما أستون فيلا، فقد أكد جدارته بالوصول إلى نصف النهائي بعد فوزه الساحق على ضيفه بولونيا الإيطالي بنتيجة 4-0 إياباً، بعد أن كان قد حسم مباراة الذهاب لصالحه 3-1. بهذا الفوز، تأهل أستون فيلا لمواجهة مواطنه نوتنغهام فورست في نصف نهائي إنجليزي خالص. تناوب على تسجيل أهداف أستون فيلا كل من أولي واتكنز في الدقيقة 16، والأرجنتيني إيمي بونديا في الدقيقة 26، ومورغان رودجرز في الدقيقة 39، وإيزري كونسا في الدقيقة 89. يذكر أن المدرب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لأستون فيلا، يمتلك سجلاً حافلاً في مسابقة الدوري الأوروبي، حيث فاز باللقب أربع مرات سابقاً مع إشبيلية وفياريال، وحل وصيفاً مع آرسنال. ويعد هذا التأهل إلى نصف النهائي الأوروبي هو الثاني لأستون فيلا تحت قيادة إيمري. في سياق متصل، تواجه الإصابات شبح الغياب عن نجوم عرب في المحافل الدولية. فالنجم المغربي الدولي نايف أكرد بات يشك في مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم المقبلة بسبب الإصابة. كما أثيرت شكوك حول مشاركة كريس وود، هداف نوتنغهام فورست، مع منتخب نيوزيلندا في كأس العالم بسبب إصابته الأخيرة في الركبة، مما يهدد مشواره مع منتخب بلاده. وفي تطور آخر، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إيقاف طاقم تحكيم مباراة فريقي طنطا والمصرية للاتصالات ضمن دوري الدرجة الثانية، وذلك في إطار سعيه لضمان نزاهة المسابقات. من جهة أخرى، تأهل سبورتينغ براغا البرتغالي إلى الدور نصف النهائي بعد قلب تأخره بهدفين إلى فوز على مضيفه ريال بيتيس الإسباني بنتيجة 4-2 في إياب الدور ربع النهائي، ليلتقي ببراغا فرايبورغ الألماني في مواجهة مرتقبة. وفي شأن آخر، تقرر منع مسؤولين من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم من دخول كندا قبل اجتماع الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) المقرر عقده في فانكوفر. على صعيد آخر، أكد بابي جاي، لاعب وسط منتخب السنغال، الذي سجل هدفاً في نهائي أمم أفريقيا، أنه لا ينوي إعادة ميدالية المركز الأول، رغم قرار لجنة الاستئناف. يبدو أن الأجواء الرياضية العربية تشهد تطورات مختلفة، ما بين الانتصارات التاريخية والتحديات المتعلقة بالإصابات والقرارات الإدارية





