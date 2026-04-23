إصابات تهز ريال مدريد وتوني باركس يرحل ومانشستر سيتي يعتلي الصدارة

تعرض لاعبا ريال مدريد إيدير ميليتاو وأردا غولر لإصابات خطيرة أنهت موسمهما، بينما توفي أسطورة بلاكبيرن روفرز توني باركس. في المقابل، تصدر مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على بيرنلي.

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، رسمياً، الخميس، انتهاء موسم الثنائي، البرازيلي إيدير ميليتاو والتركي أردا غولر ، بعد تعرضهما للإصابة، ومن غير المتوقع عودتهما للمشاركة فيما تبقى من فعاليات الموسم.

وذكر النادي الملكي عبر موقعه الرسمي: «بعد الفحوصات التي أُجريت اليوم على لاعبنا إيدير ميليتاو، تم تشخيص إصابته في فخذه اليسرى». كما أكد التقرير الخاص باللاعب التركي الشاب «تشخيص أردا غولر بإصابة في فخذه اليمنى، وستتم مراقبة تطور حالتهما». وتعرض غولر للإصابة أثناء التدريبات، بينما غادر ميليتاو الملعب متأثراً بإصابته خلال المواجهة الأخيرة أمام ديبورتيفو ألافيس.

تأتي هذه الصدمة المزدوجة في وقت حرج من الموسم، حيث يستعد ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس الجمعة، وهو متأخر بفارق تسع نقاط عن المتصدر برشلونة. وفي سياق آخر، يعتقد مارك جيهي، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن أي شخص توقع أن يفوز مانشستر سيتي بنتيجة كبيرة على بيرنلي عندما اعتلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأربعاء، «لا يفهم كرة القدم».

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» (بي إيه ميديا) أن الهدف الذي سجله إيرلينغ هالاند في الدقيقة الخامسة لفريق المدرب بيب غوارديولا، كان كافياً للفوز 1- 0 على بيرنلي، الذي هبط من الدوري الممتاز، واعتلاء صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف المسجلة، منهياً بذلك هيمنة آرسنال التي استمرت 200 يوم على قمة الجدول، وذلك بعد ثلاثة أيام من الفوز على آرسنال 2- 1 على ملعب الاتحاد. ولكن، بينما كان يتوقع الكثيرون أن مانشستر سيتي سيسجل الكثير من الأهداف أمام بيرنلي، وتعزيز فارق الأهداف في صراعه مع آرسنال، وهو احتمال بدا ممكناً بعد هدف هالاند المبكر، شعر عشاق الفريق بالإحباط، حيث لم يسجل سوى هدف واحد من أصل 28 محاولة على المرمى.

وقال جيهي: «الكل يعتقد أن مثل هذه المباريات تكون سهلة، رغم أنه تم بذل الكثير من المشاعر والتركيز في المباراة الأخيرة أمام آرسنال». وأضاف: «أنت تواجه فريقاً يقاتل من أجل النجاة، لن تكون هذه المباراة سهلة. أي شخص كان يعتقد أنها مباراة سهلة فهو لا يعرف كرة القدم. سعيد بأن الجميع قام بدوره وقاتل حتى النهاية، والأهم كان تحقيق الفوز».

كما أعلن نادي برشلونة الإسباني رسمياً، الخميس، تفاصيل إصابة نجمه الشاب لامين جمال، وذلك بعد خروجه، الأربعاء، مصاباً خلال مواجهة الفريق أمام سيلتا فيغو. وفي خبر آخر، توفي توني باركس، لاعب ومدرب نادي بلاكبيرن روفرز سابقاً عن 76 عاماً، بعد مسيرة حافلة ارتبط فيها اسمه بالنادي الإنجليزي لمدة 34 عاماً.

يُعد باركس أحد أساطير بلاكبيرن؛ حيث خاض أكثر من 400 مباراة كلاعب خط وسط، قبل أن ينتقل للعمل الفني مدرباً مساعداً تحت قيادة 16 مدرباً مختلفاً، من بينهم كيني دالغليش، خلال الموسم التاريخي الذي شهد تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز (1994 - 1995). بدأ باركس رحلته مع بلاكبيرن في 1970 قادماً من فريق باكستون، وساهم في فوز النادي بلقب الدرجة الثالثة في موسم (1974 - 1975).

قبل أن يعتزل اللعب في عام 1982 بعد تسجيل 46 هدفاً في 409 مباريات





