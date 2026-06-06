إصابة لينارت كارل تحرم ألمانيا من نجمها الشاب في كأس العالم 2026

أفصح لاعب الوسط لينارت كارل عن حزنه بعد إصابته التي منعت مشاركته في كأس العالم، وتم استبداله بأسان أودراوغو وسط تقارير عن معاناة المنتخب من غيابات وإصابات قبل انطلاق البطولة.

أعرب اللاعب الألماني الشاب لينارت كارل ، البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً، عن حزنٍ عميق بعد التعرض ل إصابة في الفخذ خلال حصة التدريب الأخيرة التي أُجريت يوم الجمعة الموافق الخامس من يونيو/حزيران 2026.

وقد صرح كارل عبر حسابه على إنستغرام قائلاً: "من المؤلم بشكل لا يوصف أن أُجبر على الغياب عن أكبر بطولة على الإطلاق"، مضيفاً أنه بذل كل ما في وسعه للاستعداد لكأس العالم لكن الإصابات أتى على أحيانٍ غير مناسبة. وأكد الاتحاد الألماني لكرة القدم أن الإصابة تمثلت في تمزقٍ في حزمة عضلية، مما جعل اللاعب غير قادر على المشاركة في البطولة، وأعرب عن تمنياته للشفاء العاجل، مشيراً إلى أنه يبقى في تفكير الجماهير ودعمهم.

بعد فترة وجيزة من إعلان الإصابة، تم استبدال كارل في القائمة الرسمية للمنتخب بلاعب الوسط أسان أودراوغو البالغ من العمر عشرين عاماً، الذي كان قد شارك في مباراة واحدة فقط مع المنتخب قبل استدعائه، حيث سجل هدفاً في الدقيقة الثالثة عشرة كلاعب بديل في مباراة ألمانيا ضد سلوفاكيا التي انتهت بفوز كبير 6-0 في نوفمبر الماضي. وقد جاء هذا القرار قبل أقل من أسبوع من مباراة ألمانيا الافتتاحية في كأس العالم، ما أعطى أجواءً من التوتر والقلق داخل أرضية المنتخب.

وقد وصف بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، المشهد بأنه مليء بالتأثر الشديد عندما أُبلغ اللاعبين بالخبر، وفقاً لتقارير وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). من جانب آخر، يظل نقص الخبرة في خط الوسط يشكل تحديًا للمنتخب الألماني في المونديال، خاصةً بعد غياب عدد من اللاعبين المرموقين.

فمانويل نوير، حارس المرمى المخضرم البالغ من العمر أربعين عاماً، ما زال يعاني من إصابة في عضلة الساق التي أصيب بها أثناء مشاركته مع بايرن ميونخ الشهر الماضي، وقد اعتزل اللعب الدولي بعد بطولة أوروبا 2024 ثم عاد مؤخرًا للانضمام إلى الاختيارات الوطنية. خلال غيابه، تولى أوليفر باومان مهمة حارس المرمى الأول، وقد شارك بانتظام في المباريات الأخيرة بما فيها مواجهة فنلندا التي انتهت بفوز ألمانيا 4-0.

هذه الظروف تدفع المدرب إلى الاعتماد على اللاعبين الشباب مثل كارل، لكن مع إصابته يصبح الضغط أكبر على الكبار لإثبات قدرتهم، في ظل توقعات جماهيرية عالية وإرادة لتجنيب الألمانية أي عوائق في سعيها نحو اللقب





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كأس العالم 2026 لينارت كارل ألمانيا إصابة أوسن أودراوغو

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