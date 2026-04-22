إصابة فيكتور ويمبانياما بارتجاج في الدماغ تهدد مشاركته في الأدوار الإقصائية

تعرض النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما لإصابة خطيرة في الرأس خلال مباراة فريقه سان أنطونيو سبيرز ضد بورتلاند ترايل بليزرز، مما يثير الشكوك حول مشاركته في بقية سلسلة الأدوار الإقصائية. كما حقق ليبرون جيمس إنجازًا تاريخيًا بوصوله إلى 12000 تمريرة حاسمة.

تعرض النجم الفرنسي الصاعد فيكتور ويمبانياما ، لاعب فريق سان أنطونيو سبيرز ، لإصابة خطيرة خلال المباراة التي جمعت فريقه بضيفه بورتلاند ترايل بليزرز في إطار منافسات الدوري الأمريكي ل كرة السلة للمحترفين ( NBA ).

جاءت هذه الإصابة المؤسفة بعد وقت قصير من تتويج ويمبانياما بجائزة أفضل مدافع في الدوري لهذا العام بالإجماع، وهو تقدير يعكس تأثيره الكبير في الملعب وقدراته الدفاعية الاستثنائية. كان ويمبانياما، البالغ من العمر 22 عامًا، يتطلع لقيادة فريقه نحو تحقيق الفوز الثاني في سلسلة الأدوار الإقصائية ضد ترايل بليزرز، في محاولة للاقتراب من التأهل للدور التالي من الأدوار الحاسمة لموسم 2025-2026.

الحادث المأساوي وقع في الدقائق الأخيرة من الربع الثاني، وبالتحديد عندما كان يتبقى 8 دقائق و57 ثانية على نهاية هذا الربع. خلال محاولة احتكام مع اللاعب المخضرم جرو هوليداي، فقد ويمبانياما توازنه بشكل كامل، ولم يتمكن من حماية نفسه أثناء السقوط، مما أدى إلى ارتطام رأسه بقوة بأرضية الملعب الخشبية. سقط العملاق الفرنسي على الأرض، وظل ملقىً لعدة ثوانٍ، قبل أن يتمكن من الجلوس والتحدث مع زميله ستيفون كاسل.

سرعان ما طلب مدرب السبيرز، ميتش جونسون، وقتًا مستقطعًا فوريًا، وبعد ذلك تم نقل ويمبانياما إلى غرفة الملابس، حيث تقرر رسميًا استبعاده من استكمال المباراة. أعلن النادي وضعه تحت 'بروتوكول الارتجاج' الصارم المتبع في الدوري، مما يثير الشكوك حول مشاركته في المباراة الثالثة وما بعدها في سلسلة الإقصائيات. هذا القرار ألقى بظلال من القلق على معسكر فريق سان أنطونيو سبيرز، الذي يعتمد بشكل كبير على نجمه الشاب.

بعد المباراة، أعرب المدرب جونسون عن قلقه بشأن حالة ويمبانياما، قائلاً: 'كل ما أعرفه حاليًا هو أنه يعاني من ارتجاج في المخ وأنه يخضع للبروتوكول الطبي. سنقوم بكل تأكيد باتخاذ الخطوات السليمة واللازمة والمتبعة في مثل هذه الحالات'. يفرض 'بروتوكول الارتجاج' في الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA) إجراءات صارمة قبل السماح للاعب بالعودة إلى اللعب.

يجب أن يمر اللاعب بفترة راحة لا تقل عن 48 ساعة، بالإضافة إلى اجتياز سلسلة من الفحوصات الطبية الدقيقة للتأكد من عدم وجود أي أعراض متبقية للإصابة. تتضمن هذه الفحوصات تقييمات عصبية شاملة، والحصول على موافقة مشتركة من طبيب الفريق ومدير بروتوكول الارتجاج في رابطة الدوري. استغل فريق ترايل بليزرز غياب ويمبانياما بشكل مثالي، حيث تمكنوا من قلب تأخرهم بفارق 14 نقطة في الربع الرابع، مستفيدين من حالة الارتباك التي أصابت هجوم سان أنطونيو.

من المقرر أن تقام المباراة الثالثة يوم الجمعة المقبل على ملعب 'مودا سنتر' في معقل ترايل بليزرز، ولكن لا يزال الغموض يكتنف قدرة ويمبانياما على المشاركة، في انتظار نتائج الفحوصات الطبية النهائية. وفي سياق آخر، حقق ليبرون جيمس، نجم فريق لوس أنجلوس ليكرز، إنجازًا تاريخيًا بوصوله إلى 12000 تمريرة حاسمة خلال مسيرته الاحترافية، ليصبح رابع لاعب في تاريخ الدوري يحقق هذا الإنجاز. كما شهدت المباراة مشاركة تاريخية بين ليبرون جيمس ونجله بروني جيمس





