إصابات سقوط مسيرة واشتباكات بعد فوز باريس سان جيرمان ودخول مدرعة تركية الخدمة

تغطية لأبرز الأحداث العاجلة: سقوط مسيرة مفخخة من لبنان بإسرائيل وإصابات، واشتباكات واحتجاجات في فرنسا بعد فوز باريس سان جيرمان بدوري الأبطال تخللتها إصابات للشرطة واعتقال مئات، ودخول المدرعة التركية "خضر" الخدمة.

أعلنت القناة 12 ا لإسرائيل ية عن وقوع إصابات في بلدة بيت هليل بمنطقة إصبع الجليل شمالي إسرائيل جراء سقوط طائرة مسيرة مفخخة قادمة من لبنان . في فرنسا ، شهدت ال احتفالات بفوز فريق باريس سان جيرمان ب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على أرسنال الإنجليزي اشتباكات عنيفة أدت إلى إصابة 57 من قوات الأمن واعتقال 780 شخصا في جميع أنحاء البلاد.

وصرح وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بأن الوضع تحت السيطرة بشكل عام، لكن زيادة استخدام الألعاب النارية ضد قوات إنفاذ القانون أسفرت عن هذه الإصابات. وأضاف نونيز أن السلطات ألقت القبض على 780 مشتبها به، بينهم 480 في نطاق شرطة باريس، مما يمثل زيادة عن العام الماضي عندما تم توقيف 592 شخصا. وقد تدفق آلاف المحتفلين إلى شوارع باريس بعد المباراة النهائية التي أقيمت في بودابست، رغم نشر نحو 22 ألف عنصر أمني لتجنب تكرار اضطرابات العام الماضي.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس إيمانويل ماكرون اللاعبين في قصر الإليزيه، بينما يتوقع تجمع حوالي 100 ألف شخص في ساحة الشامب دي مارس لعرض عسكري. وهدد نونيز بفرض غرامات على عرقلة حركة المرور حول الطريق الدائري لباريس. في تطور عسكري منفصل، أعلنت تركيا عن دخول المدرعة "خضر" الخدمة ضمن





