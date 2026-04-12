إصابة مبابي: تفاصيل الجرح وغموض المشاركة أمام بايرن ميونخ

كشف كيليان مبابي عن إصابته في مباراة جيرونا، وغيابه عن التدريبات أثار قلقًا. هل يشارك أمام بايرن ميونخ؟

نشر النجم الفرنسي كيليان مبابي ، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، صورة على حسابه الخاص في منصة إنستغرام، تكشف عن حجم ال إصابة التي تعرض لها في وجهه خلال مباراة فريقه أمام جيرونا في الدوري الإسباني لكرة القدم. وقد أثارت هذه الصورة اهتمامًا واسعًا في أوساط جماهير كرة القدم وعشاق ريال مدريد على وجه الخصوص، حيث أظهرت الصورة الأطباء وهم يقومون بخياطة الجرح الذي تعرض له مبابي في منطقة الحاجب بعد اصطدامه بمدافع جيرونا.

تعرض مبابي للإصابة في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعت ريال مدريد وجيرونا، عندما حاول التوغل داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، وتلقى ضربة قوية بالمرفق من المدافع فيتور ريس. وعلى الرغم من أن اللاعب تمكن من استكمال المباراة بشكل طبيعي وغادر الملعب دون أي مؤشرات مقلقة في ذلك الوقت، إلا أن الفحوصات الطبية اللاحقة في غرفة تبديل الملابس أظهرت أن الجرح كان عميقًا نسبيًا، مما استدعى اتخاذ إجراءات طبية فورية للحفاظ على سلامة اللاعب. وتأتي هذه الإصابة في وقت حرج بالنسبة لريال مدريد، حيث يستعد الفريق لمواجهة حاسمة في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني. وقد أثار غياب مبابي عن أول حصة تدريبية للفريق استعدادًا لهذه المواجهة قلقًا بين الجماهير، وتساؤلات حول إمكانية مشاركته في المباراة المرتقبة. ومع ذلك، أشارت التقارير الصحفية إلى أن غياب مبابي عن التدريبات كان إجراءً احترازيًا لتجنب أي احتكاك أو تفاقم للإصابة، وأن مشاركته في المباراة أمام بايرن ميونخ ليست محل شك، على الرغم من احتمال لعبه ببعض الألم. وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن اللاعب لن يرتدي قناعًا واقيًا خلال المباراة، مما يزيد من أهمية سلامته الشخصية في هذا التحدي الكبير.\من جهة أخرى، وفي سياق المباراة نفسها، أثار الخبير التحكيمي الإسباني إيتورالدي غونزاليس جدلاً حول حالة تحكيمية خلال المباراة، بينما أبدى المدير الفني لفريق ريال مدريد، ألفارو أربيلوا، رأيه حول تغاضي حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء لفريقه. وقد انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، مما أثر على موقف ريال مدريد في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني. تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد سقط في فخ التعادل على أرضه وأمام جماهيره، وهو ما يزيد من الضغوط على الفريق قبل المواجهات الحاسمة في دوري أبطال أوروبا. في سياق متصل، كان ريال مدريد قد خسر مباراته في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني، مما يزيد من أهمية مباراة الإياب التي سيخوضها الفريق. هذه الخسارة تضع الفريق الملكي في موقف صعب، حيث يحتاج إلى الفوز في مباراة الإياب لتعويض النتيجة والتأهل إلى الدور التالي من البطولة. وتعتبر مباراة الإياب ضد بايرن ميونخ بمثابة اختبار حقيقي لقدرة الفريق على تجاوز الصعاب والتعامل مع الضغوط، خاصة في ظل الإصابات التي يعاني منها بعض اللاعبين. وعلى الرغم من كل هذه التحديات، فإن طموحات ريال مدريد في المنافسة على جميع الألقاب تظل قائمة، ويأمل الفريق في تحقيق نتائج إيجابية في المباريات القادمة، بما في ذلك مباراة الإياب الحاسمة في دوري أبطال أوروبا.





كيليان مبابي ريال مدريد إصابة دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ

