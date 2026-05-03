إصابات منتجات التنظيف المنزلية تهدد سلامة الأطفال دون سن الخامسة في الولايات المتحدة

دراسة حديثة تكشف عن ارتفاع عدد الإصابات بين الأطفال بسبب منتجات التنظيف المنزلية، وتدعو إلى اتخاذ تدابير وقائية لضمان سلامتهم.

أظهرت دراسة حديثة وشاملة نشرت في مجلة Pediatrics العلمية أن أكثر من 240 ألف طفل دون سن الخامسة تلقوا علاجًا في أقسام الطوارئ بالولايات المتحدة على مدار 16 عامًا بسبب إصابات مرتبطة ب منتجات التنظيف المنزلية.

هذه الفئة العمرية معرضة بشكل خاص للخطر نظرًا لعدم قدرتهم على القراءة أو فهم التحذيرات، إلا أن الإجراءات الوقائية التي يجب على الآباء ومقدمي الرعاية اتخاذها بسيطة وفعالة. الدراسة، التي حللت بيانات أقسام الطوارئ الوطنية بين عامي 2007 و 2022، كشفت أن غالبية الحالات، حوالي 60%، كانت بسبب الابتلاع، بينما نتجت 40% تقريبًا عن الملامسة، ونسبة ضئيلة بلغت 1.2% عن الاستنشاق.

المبيضات (الكلور) ومنظفات الغسيل وغسل الصحون كانت من بين أكثر المنتجات المسببة للإصابات، حيث شكلت 30% و 29% من الحالات على التوالي. عبوات المنظفات الصغيرة (الكبسولات) ارتبطت بحوالي ثلث الإصابات، وزجاجات الرش بأكثر من ربعها. حالات التسمم شكلت 64% من التشخيصات، بينما شملت الإصابات الأخرى الحروق الكيميائية وتهيج الجلد أو العين. حوالي 7% من الأطفال احتاجوا إلى دخول المستشفى، وكان معظمهم دون سن سنة واحدة.

هذه المواد مصممة لتفكيك الدهون والبقع وقتل البكتيريا، وهي خصائص يمكن أن تضر بأنسجة الجسم. تشير التقديرات إلى أن العدد الفعلي للحالات قد يكون أعلى بكثير، حيث لم تشمل الدراسة الحالات التي عولجت في عيادات أطباء الأطفال أو مراكز الرعاية العاجلة، وقد سجلت مراكز مكافحة السموم 90 ألف مكالمة في عام 2023 وحده. الأطفال في هذه المرحلة العمرية فضوليون ونشطون، ويستكشفون محيطهم باستخدام حواسهم، ولم يطوروا بعد القدرة على تقييم المخاطر. هذا يجعلهم عرضة بشكل خاص للإصابات.

كبسولات المنظفات، التي ظهرت قبل عقد من الزمن، كانت من بين الأسباب الرئيسية للإصابات، وارتفع معدل الإصابات المرتبطة بها بسرعة بعد طرحها في الأسواق. على الرغم من انخفاض المعدل لاحقًا بسبب تحسينات في التغليف، إلا أن الكلور لا يزال مصدرًا ثابتًا للإصابات بسبب استخدامه الواسع وتخزينه في أماكن يسهل الوصول إليها.

يجب التعامل مع منتجات التنظيف بنفس مستوى الحذر الذي نتعامل به مع الأدوية والكحول، مع التأكيد على أهمية التخزين الآمن في أماكن مرتفعة ومغلقة، والاحتفاظ بالمنتجات في عبواتها الأصلية، والتحدث مع الأطفال عن المخاطر، والاحتفاظ برقم مركز مكافحة السموم في متناول اليد





