أسفر اصطدام قطارين في الدنمارك عن إصابة 18 شخصاً، فيما يواجه الكرملين مخاطر جديدة بسبب الحرب في إيران واستعصاء التسوية الأوكرانية.

أسفر اصطدام قطارين ، صباح الخميس، في الدنمارك ، على بعد نحو 40 كيلومتراً شمال كوبنهاغن، عن إصابة 18 شخصاً؛ 5 منهم في «حالة حرجة»، وفق السلطات الأمنية.

وأكدت الشرطة أنها غير قادرة حالياً على تقديم أسباب وقوع هذا الحادث في منطقة غابات بشمال مدينة هيليرود. وقالت الشرطة، في بيان، عند منتصف النهار، نقلاً عن «الخدمات الصحية»: «أصيب 18 شخصاً في الحادث؛ بينهم 5 في حالة حرجة». وأوضحت الشرطة المحلية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أنها تلقت الإنذار في الساعة الـ06:29 (الـ04:29 بتوقيت غرينيتش). وبيّن رئيس قسم الأطباء في خدمات الطوارئ بمنطقة كوبنهاغن، آندرس دام هييمدال، في وقت سابق، خلال مؤتمر صحافي: «تخيلوا قطارين يصطدمان وجهاً لوجه.

هذا يسبب إصابات كثيرة؛ إذ يُقذف الناس في كل الاتجاهات». وقد تسبب هذا الاصطدام الأمامي في أضرار جسيمة بمقدمة القطارين ذَوَيْ اللونين الأصفر والرمادي، حيث دُمرت غرف القيادة بالكامل وسُحقت بفعل قوة الاصطدام، كما تحطم الزجاج الأمامي والنوافذ تماماً، وفق ما أفادت به صحافية في «وكالة الصحافة الفرنسية» من المكان، وما أظهرته صور وسائل الإعلام المحلية. ولم يخرج القطاران ولا قاطرتاهما عن السكة.

وأوضحت الشرطة في تحديث لاحق للمعطيات أن إجمالي عدد الركاب الذين كانوا على متن القطارين بلغ 37 راكباً. ونُقل جميع الجرحى إلى مستشفيات المنطقة، فيما كانت فرق الإنقاذ قد أنهت عملها في منتصف الصباح، بعد تعبئة كبيرة شاركت فيها الشرطة وخدمات الإسعاف. وقال منسّق عمليات الإنقاذ في البلدية، مايكل يورغن بيدرسن، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «21 شخصاً حضروا إلى المركز، جاء معظمهم من القطار الآتي من الشمال ومن المتجهين إلى عملهم... كانوا في حالة صدمة مما حدث».

في سياق منفصل، يواجه الكرملين مخاطر جديدة في ظل تطورات الحرب في إيران واستعصاء التسوية الأوكرانية. فقد أدت الحرب في إيران إلى تسريع وتيرة عسكرة أوروبا وتفاقم التهديدات في المجال الحيوي المحيط بروسيا. يرى خبراء روس أن الحرب في إيران، بغض النظر عن سيناريو التوصل إلى تسوية نهائية، قد ساهمت في ترسيخ واقع جديد في العلاقات الدولية يتميز بتأجيج نزعات التسلح وإعلاء مبدأ استخدام القوة.

موسكو كانت قد حذرت سابقاً من أن أوروبا تعمل على عرقلة التسوية في أوكرانيا وتستعد لمواجهة محتملة مع روسيا، لكن هذا المسار تسارع بشكل ملحوظ بعد اندلاع المواجهة في الشرق الأوسط. التركيز الآن ينصب على التداعيات السلبية المحتملة لإضعاف إيران على المصالح الروسية في منطقة حوض قزوين، التي تعتبر عقدة مهمة للإمدادات الروسية وعمليات نقل البضائع. وتشير التحليلات إلى أنَّ التمدد العسكري حول روسيا من جهة الغرب يمثل تهديداً أكبر من الخسائر المحتملة في منطقة حوض قزوين.

تحذيرات نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، ديمتري مدفيديف، بشأن تحول الاتحاد الأوروبي إلى كتلة عسكرية تشكل خطراً على روسيا، لم تعد تُعتبر مجرد تصريحات نارية، بل تعكس قلقاً حقيقياً في موسكو. التطورات الأخيرة دفعت موسكو إلى التعامل بجدية مع تصاعد التهديدات على حدودها الغربية، مما يعيد رسم العلاقة مع الاتحاد الأوروبي الذي كان شريكاً اقتصادياً رئيسياً لروسيا.

وبالتالي، لم تعد المشكلة مقتصرة على التسوية الأوكرانية، بل أصبحت أكثر اتساعاً وتأثيراً، حيث يرى سياسيون مقربون من الكرملين أن الصراع المقبل سيكون أطول أمداً وأكثر تعقيداً





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الدنمارك اصطدام قطارين إيران أوكرانيا روسيا الكرملين

United States Latest News, United States Headlines

