إصابة فلسطينيين في خروقات إسرائيلية متواصلة لوقف إطلاق النار بغزة

استهدفت القوات الإسرائيلية مخيمي النصيرات والمغازي بقطاع غزة، مما أدى إلى إصابة فلسطينيين، في إطار الخروقات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.

أصيب فلسطينيان، فجر الأربعاء، جراء إطلاق نار من الجيش ال إسرائيل ي استهدف مخيمي النصيرات والمغازي وسط قطاع غزة ، فيما استهدفت المدفعية والبحرية ال إسرائيل ية مناطق متفرقة من القطاع.

يأتي ذلك، ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب، إن طواقمها نقلت مصاباً بطلق ناري غربي مخيم النصيرات. وعن الحادثة، أوضح شهود عيان للأناضول أن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت النار باتجاه ساحل مخيم النصيرات، ما أدى إلى إصابة شاب جرى نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

وفي حادثة أخرى، أفاد مصدر طبي للأناضول بإصابة فتاة جراء إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية المتمركزة شرقي مخيم المغازي، دون توضيح طبيعة الإصابة. في الأثناء، قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق في شرقي مدينة دير البلح (وسط)، وفي شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة, وفي شمال القطاع، أطلقت البحرية الإسرائيلية عدداً من القذائف باتجاه ساحل مدينة غزة، تزامناً مع إطلاق نار مكثف، وفق مصادر محلية للأناضول.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، أسفرت الخروقات الإسرائيلية عن مقتل 985 فلسطينيا وإصابة 3097 آخرين، وفق أحدث بيانات المكتب الإعلامي الحكومي. وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت نحو 73 ألف قتيل وما يزيد على 173 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية





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