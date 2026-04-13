إصابة وسام أبو علي بقطع في الرباط الصليبي.. و خروج الهلال من دوري أبطال آسيا

أعلنت إصابة وسام أبو علي، مهاجم كولومبوس كرو، بقطع في الرباط الصليبي، مما سيغيبه عن الملاعب لفترة طويلة. في سياق آخر، خسر الهلال السعودي أمام السد القطري وخرج من دوري أبطال آسيا بعد مباراة مثيرة انتهت بضربات الترجيح.

أعلن وسام أبو علي ، مهاجم كولومبوس كرو المنافس في الدوري الأميركي للمحترفين، عن تعرضه ل إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، مما سيغيبه عن الملاعب لفترة طويلة. حدثت ال إصابة في مباراة فريقه ضد أورلاندو سيتي، حيث اضطر إلى مغادرة الملعب بعد 35 دقيقة من اللعب. أظهر أبو علي علامات الحزن والألم، حيث شوهد وهو يبكي ويتكئ على عكاز في نهاية المباراة. عبر اللاعب عن أسفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأكد على عزمه على العودة أقوى. ال إصابة تعد ضربة موجعة للاعب، خاصة في ظل تألقه في الفترة الأخيرة، حيث سجل خمسة أهداف في سبع مباريات منذ بداية الموسم. التعافي من مثل هذه ال إصابة يتطلب فترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر، مما يعني غياب اللاعب عن أغلب مباريات الموسم. انتقل أبو علي إلى كولومبوس كرو في الصيف الماضي قادماً من الأهلي المصري، بعد مسيرة حافلة بالألقاب مع النادي. كما أنه شارك في 11 مباراة دولية مع منتخب فلسطين، وسجل خلالها أربعة أهداف.

في سياق آخر، رفض الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال، التعليق على مستقبل المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي بعد خروج الفريق من دوري أبطال آسيا. في سياق متصل، صدم الهلال السعودي جماهيره بالخروج المبكر من دوري أبطال آسيا، بعد خسارته أمام السد القطري في دور الـ16 بضربات الترجيح، بعد مباراة مثيرة شهدت تقدم الهلال ثلاث مرات وتعادل السد في كل مرة. خسارة الهلال تعني نهاية مشواره في البطولة، وتثير تساؤلات حول أداء الفريق والمدرب. تقدم الهلال في المباراة عبر سافيتش والدوسري وليوناردو، بينما سجل للسد كلاودينيو وموجيكا وفيرمينو. شهدت المباراة إثارة كبيرة وتقلبات في النتيجة، وانتهت بالتعادل 3-3 في الوقت الأصلي والإضافي، قبل أن يحسم السد الفوز بركلات الترجيح. خسارة الهلال أمام السد تعتبر مفاجئة، خاصة وأن الهلال كان مرشحاً للذهاب بعيداً في البطولة.

في سياق آخر، ذكر المدرب الهولندي لفريق ليفربول الإنجليزي، آرني سلوت، أن فريقه بحاجة إلى أداء استثنائي للفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي. في أخبار أخرى، أنعش ليفانتي آماله في البقاء بالدوري الإسباني بفوزه على خيتافي. في المقابل، حافظ فيورنتينا على سجله خالياً من الهزائم بالفوز على لاتسيو. سجل ليدز يونايتد فوزاً معنوياً على مانشستر يونايتد بهدفين. تعكس هذه النتائج التنافسية الشديدة في مختلف الدوريات الأوروبية، وتشير إلى قوة الفرق وتصميمها على تحقيق الفوز.





