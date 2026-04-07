أعلنت السلطات الروسية عن إصابة أطفال في هجوم أوكراني على مدرسة في زابوروجيه، مع استمرار القصف على مناطق أخرى ووقوع ضحايا مدنيين.

أعلن يفغيني باليتسكي، حاكم مقاطعة زابوروجيه الروسية، عن تعرض مدرسة ثانوية في قرية فيليكا زنامينكا ل هجوم بطائرة مسيرة معادية، مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص، بينهم خمسة أطفال . وأوضح باليتسكي عبر منشور على تطبيق تلغرام أن ال أطفال تم إجلاؤهم على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما وصفت حالة المعلم المصاب بالخطيرة.

هذا الهجوم يضاف إلى سلسلة من الحوادث التي تشهدها المنطقة، مما يزيد من حدة التوتر ويخلق حالة من القلق والخوف بين السكان المدنيين، وخاصة الأطفال الذين يعيشون في ظل هذه الظروف الصعبة. وقد أدان المسؤولون الروس هذا الهجوم، واصفين إياه بالعمل الإجرامي الذي يستهدف المدنيين الأبرياء ويهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. تجدر الإشارة إلى أن القصف على فيليكا زنامينكا لم يتوقف بعد، مما يشير إلى استمرار التصعيد العسكري في المنطقة. هذا التصعيد يؤثر بشكل مباشر على حياة المدنيين، ويعرضهم للخطر، ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. بالنظر إلى هذه التطورات، تزداد الحاجة إلى وقف إطلاق النار وتكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي للصراع، وحماية المدنيين وضمان سلامتهم.\بالإضافة إلى الهجوم على المدرسة في زابوروجيه، أفاد باليتسكي عن قصف مستمر على قرية فيليكا زنامينكا، مما يزيد من حدة التوتر في المنطقة. وفي سياق متصل، أعلنت السلطات في مقاطعة خيرسون المجاورة عن مقتل امرأة وإصابة رجل نتيجة قصف استهدف منزلاً خاصاً. كما شهدت المنطقة حوادث أخرى، بما في ذلك مقتل بالغين وطفل يبلغ من العمر سبع سنوات بعد استهداف منزلهم بطائرة مسيرة. هذه الحوادث تؤكد على استمرار العنف وتأثيره المدمر على المدنيين، وتدعو إلى ضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الأعمال العدائية. كما أعلن حاكم منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، عن هجوم آخر شنته القوات الأوكرانية على روضة أطفال في قرية ميخايلوفكا. وفي سياق منفصل، أعلن سالدو عن استهداف حافلة ركاب في قرية مالوكاخوفكا، مما أدى إلى إصابة شخصين. هذه الأحداث المتتالية تسلط الضوء على حجم المعاناة الإنسانية الناجمة عن الصراع، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين وتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة.\تُظهر هذه الحوادث المتكررة تصاعداً في العنف وتأثيره المباشر على السكان المدنيين، بما في ذلك الأطفال. الهجمات على المدارس ورياض الأطفال ومنازل المدنيين تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتستدعي إدانة عالمية. يجب على جميع الأطراف احترام حقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المجتمع الدولي مضاعفة جهوده للتوصل إلى حل سلمي للصراع، وتوفير المساعدة الإنسانية اللازمة للمتضررين من العنف. إن سلامة الأطفال والمدنيين يجب أن تكون على رأس الأولويات، ويجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحمايتهم من العنف وضمان سلامتهم. يجب على جميع الأطراف الامتناع عن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، والالتزام بوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل دائم ومستدام للصراع





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أوكرانيا روسيا زابوروجيه خيرسون هجوم مدنيين أطفال قصف حرب

United States Latest News, United States Headlines