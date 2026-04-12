إصابات واعتقالات واقتلاع أشجار: تصاعد التوتر في الضفة الغربية

شهدت مدن نابلس والرّام وجنين في الضفة الغربية تصاعدًا في التوتر، حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات اقتحام واعتداءات أسفرت عن إصابات واعتقالات وتدمير للممتلكات الفلسطينية.

أفادت مصادر فلسطينية عن إصابة طفل وشاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس . وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل يبلغ من العمر 14 عامًا برصاص حي في الفخذ، وشاب يبلغ من العمر 39 عامًا بشظايا رصاص حي في الرأس والقدم، وذلك خلال اقتحام الاحتلال المستمر منذ الصباح لمدينة نابلس . هذا الهجوم يأتي في سياق تصاعد التوتر في المنطقة، حيث كثفت قوات الاحتلال من عملياتها العسكرية في المدن والبلدات الفلسطينية.

وقد اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم البلدة القديمة في نابلس، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت، مما أثار حالة من الذعر والخوف بين السكان المحليين. كما شملت العمليات اقتحام عدة أحياء في المدينة، وتنفيذ حملات مداهمة للمنازل وتفتيشها، مما أسفر عن اعتقال مواطنة ونجلها.\في سياق متصل، تعرضت بلدة الرام شمال القدس المحتلة لاقتحام مماثل فجر اليوم، حيث أصيب ثلاثة فلسطينيين واعتقل ستة آخرون. وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين، مما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بحالات اختناق. ترافق ذلك مع حملة اعتقالات طالت ستة فلسطينيين، بينهم عمال، مما أثار استياء وغضبًا واسعًا في أوساط المجتمع الفلسطيني. وقد تم تحديد أسماء المعتقلين وهم: مصطفى حمد أبو غضب، وإسلام أبو رب، ومحمد حسني، وصهيب زايد، ومحمد فيالة بحبح، وأحمد بزيع العص. هذه العمليات تأتي في إطار سياسة القمع والتضييق التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، والتي تشمل الاعتقالات العشوائية، والمداهمات الليلية للمنازل، والتعدي على الممتلكات.\إلى جانب ذلك، تواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية ضد الأراضي والممتلكات الفلسطينية. ففي اعتداء جديد، اقتلع الاحتلال اليوم الأحد أشجار زيتون في منطقة جنوب جنين، في إطار الاعتداءات اليومية على ممتلكات ومزارع الفلسطينيين. وأفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال قامت باقتلاع أشجار زيتون وجرف أراضٍ بالقرب من دوار بلدة عرابة، جنوب جنين. هذا العمل يأتي في سياق سياسة الاستيطان والتوسع التي تنتهجها إسرائيل، والتي تهدف إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتهويدها. هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وتزيد من معاناة الشعب الفلسطيني وتعيق جهود السلام. إن هذه الأحداث تتطلب تدخلًا دوليًا عاجلاً لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين الفلسطينيين، والتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال





