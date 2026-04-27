إصابة محمد صلاح العضلية تهدد موسمه مع ليفربول

تعرض النجم المصري محمد صلاح لإصابة عضلية خلال مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس، مما يثير الشكوك حول مشاركته في المباريات المتبقية من الموسم، خاصة مع اقتراب نهاية عقده مع النادي.

تعرض النجم المصري محمد صلاح ل إصابة عضلية خلال مباراة فريقه ليفربول ضد كريستال بالاس والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز مساء أمس السبت.

وقد أظهر صلاح علامات الألم في الدقيقة 58 من المباراة، بعد احتكاك سريع مع أحد مدافعي كريستال بالاس، ليضع يده على العضلة الخلفية ويطلب على الفور استبداله. لم يتردد المدرب آرني سلوت في إخراج صلاح من الملعب، وذلك كإجراء احترازي لتجنب تفاقم الإصابة. هذه الإصابة تثير قلقًا بالغًا لدى جماهير ليفربول، خاصة وأنها تأتي في توقيت حرج من الموسم، ومع اقتراب نهاية عقد صلاح مع النادي الإنجليزي.

التقارير الأولية تشير إلى أن الإصابة قد تكون خطيرة، وقد تنهي موسم صلاح مع ليفربول بشكل مبكر. هذا السيناريو يمثل ضربة قوية للفريق، حيث يعتبر صلاح من أهم اللاعبين وأكثرهم تأثيرًا في الخط الأمامي. كما أن هذه الإصابة قد تكون الأخيرة له على ملعب أنفيلد معقل الريدز، وذلك بعد إعلانه السابق عن رحيله بنهاية الموسم الحالي.

ومع تبقي أربع مباريات فقط على نهاية موسم 2025-2026 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الموسم الأخير له مع ليفربول قبل انتقاله المحتمل إلى فريق آخر هذا الصيف، فإن مشاركة صلاح في هذه المباريات أصبحت محل شك كبير. وقد أعرب آرني سلوت، مدرب ليفربول، عن عدم يقينه بشأن مدى خطورة الإصابة، وما إذا كان صلاح سيتمكن من العودة للمشاركة في المباريات المتبقية.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، قال سلوت إنه لا يستطيع تقديم إجابة قاطعة بشأن هذا الأمر، مؤكدًا أن الفريق بحاجة إلى الانتظار لمعرفة مدى استجابة صلاح للعلاج. وأضاف سلوت أنه على الرغم من عدم اليقين، إلا أنه يأمل في أن يتمكن صلاح من التعافي في أقرب وقت ممكن، وأن يكون متاحًا للمشاركة في الجزء الأخير من الموسم. وأشاد سلوت باهتمام صلاح بجسده طوال مسيرته الكروية، معتقدًا أن هذا سيساعده على التعافي بشكل أسرع.

الجماهير المصرية والعربية، بالإضافة إلى جماهير ليفربول حول العالم، عبرت عن قلقها العميق بشأن إصابة صلاح، وتمنت له الشفاء العاجل. وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الرسائل الداعمة لصلاح، معبرة عن الحزن والإحباط بسبب هذه الإصابة. ويعتبر محمد صلاح من أبرز اللاعبين المصريين والعرب في تاريخ كرة القدم، وقد حقق العديد من الإنجازات الفردية والجماعية مع ليفربول، بما في ذلك الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

إصابة صلاح تمثل خسارة كبيرة ليس فقط لفريق ليفربول، ولكن أيضًا للمنتخب المصري، الذي يعتمد عليه بشكل كبير في المباريات الهامة. ويبقى السؤال الأهم الآن هو: هل سيتمكن صلاح من العودة للمشاركة في المباريات المتبقية من الموسم، أم أن هذه الإصابة ستنهي موسمه بشكل مبكر؟ الإجابة على هذا السؤال ستتضح خلال الأيام القليلة القادمة، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتحديد مدى خطورة الإصابة، ووضع خطة علاجية مناسبة.

في الوقت الحالي، يترقب الجميع بفارغ الصبر أي أخبار جديدة عن حالة صلاح الصحية، ويتمنون له الشفاء العاجل والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن





