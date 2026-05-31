إشادة أممية بنجاح السعودية في حماية الصحة العالمية خلال موسم الحج

أشادت منظمة الصحة العالمية ومنظمات دولية أخرى بالجاهزية الصحية المتقدمة للسعودية خلال حج 2026، وخلو الموسم من أي تفشيات وبائية، مع تأكيد الوزير على الأمن الصحي العالمي للحج.

أشادت منظمات دولية وصحية عالمية، من بينها منظمة ال صحة العالمية، بالجاهزية الصحية المتقدمة التي وفرتها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن خلال أدائهم مناسك حج هذا العام.

وأكدت هذه المنظمات أن المملكة حققت نجاحاً استثنائياً في إدارة أحد أكبر التجمعات البشرية في العالم، رغم ما شهدته المنظومة الصحية الدولية من تحديات متزامنة ومستجدات وبائية. وجاءت هذه الإشادة بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة السعودية، السبت، خلو موسم حج 2026 من أي تفشيات وبائية أو مهددات صحية تؤثر على الصحة العامة، مما يعكس كفاءة الخطط الوقائية والتأهبية التي نفذتها الجهات المعنية.

وهنأ الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، السعودية بهذا النجاح، معرباً عن تقديره للعاملين في القطاع الصحي الذين أسهمت جهودهم في تحقيق موسم حج آمن وصحي. كما أثنت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية للمنظمة لشرق المتوسط، على الجاهزية المتقدمة التي وفرتها المملكة، والتي شملت توظيف التقنيات الصحية الحديثة مثل الروبوتات والطائرات المسيرة، وتوفير الخدمات الصحية في مختلف المواقع، ومتابعة الحالة الصحية للحجاج على امتداد رحلتهم، مما مكنهم من أداء مناسكهم بأمان وطمأنينة.

وأكد فهد الجلاجل، وزير الصحة السعودي، أن الأمن الصحي للحج يُعد أمناً صحياً عالمياً، نظراً لما يمثله الحج من تجمع بشري فريد يضم ملايين الحجاج من مختلف دول العالم قبل عودتهم إلى بلدانهم، مما يجعل المحافظة على صحتهم وسلامتهم مسؤولية تمتد آثارها إلى الصحة العامة عالمياً. وأوضح أن نجاح موسم الحج وخلوه من أي تفشيات وبائية جاء نتيجة منظومة متكاملة تبدأ من الاشتراطات الصحية قبل قدوم الحجاج، واشتراطات اللقاحات والتحصينات اللازمة، وتأكيد شرط الاستطاعة الصحية بوصفه أحد المرتكزات المهمة لحماية الحاج وتمكينه من أداء المناسك بأمان، وصولاً إلى التأهب المبكر، والرصد الوبائي، وتقييم المخاطر، والاستجابة السريعة، مدعومة بتكامل الجهات الحكومية والمنظمات الصحية الدولية، وتسخير الإمكانات البشرية والتقنية والتشغيلية كافة لخدمة ضيوف الرحمن.

ورفع وزير الصحة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على ما يحظى به القطاع الصحي ومنظومة خدمة ضيوف الرحمن من دعم واهتمام مستمرين، مؤكداً أن هذا الإنجاز تحقق بفضل توجيهاتهما الكريمة التي جعلت صحة الإنسان وسلامته أولوية قصوى، وأسهمت في تعزيز جاهزية المنظومة الصحية ونجاحها في حماية صحة الحجاج. وشهد موسم الحج تنفيذ واحدة من أكبر عمليات الجاهزية الصحية، شملت خدمات وقائية وعلاجية وإسعافية متكاملة، وأعمالاً مستمرة للرصد الوبائي، والتقييم الصحي، وإدارة المخاطر، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية والمنظمات الصحية الدولية.

يشار إلى أن نجاح موسم الحج، وما صاحبه من إشادات أممية ودولية، يعكس المكانة المتقدمة للسعودية في مجال طب الحشود، ودورها الريادي في تطوير وتطبيق أفضل الممارسات الصحية للتجمعات البشرية الكبرى، بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي على المستويين الإقليمي والعالمي. وقد بدأت السعودية، الأحد، إصدار تأشيرات العمرة بعد ساعات من إسدال الستار على موسم الحج، في خطوة تعكس الجاهزية المبكرة لاستقبال المعتمرين من مختلف دول العالم.

كما أعرب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، عن تقديره لما بذلته المملكة من جهود كبيرة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام. وأعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، خلو موسم حج هذا العام من أي تفشيات وبائية أو مهددات صحية تؤثر على الصحة العامة. وسلَّمت السعودية وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحجاج استعداداً لموسم حج 2026 لتعزيز الجاهزية المبكرة وتمكين المكاتب من استكمال التعاقدات والإجراءات





