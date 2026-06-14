سجل اللاعب المغربي إسماعيل صيباري هدفاً تاريخياً في مرمى البرازيل خلال كأس العالم 2026، ليصبح أول عربي يهز شباك الفريق البرازيلي في تاريخ البطولة. الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة، والاقتصاد العالمي يواجه تحديات جديدة.

حقق النجم المغرب ي إسماعيل صيباري إنجازاً تاريخياً في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، حيث أصبح أول لاعب عربي يسجل في مرمى المنتخب البرازيل ي خلال منافسات المونديال.

سجل صيباري الهدف في الدقيقة 21 من مباراة المغرب ضد البرازيل، التي أقيمت مساء السبت بالتوقيت المحلي، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في مرحلة المجموعات. تقام البطولة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تلقى صيباري تمريرة أمامية من براهيم دياز، انفرد على إثرها بالمرمى وسدد كرة ساقطة (لوب) من خارج منطقة الجزاء، مستغلاً تقدم الحارس أليسون بيكر عن خط مرماه، ليضع الكرة في الشباك.

هذه المواجهة هي الثانية بين المنتخبين في تاريخ كأس العالم، بينما هي الثالثة للبرازيل ضد منتخبات عربية. كانت المباراة الأولى للبرازيل ضد فريق عربي في المونديال عام 1986 في المكسيك، حيث تغلب المنتخب البرازيلي على الجزائر بهدف نظيف أحرزه كاريكا. في المواجهة الثانية عام 1998 في فرنسا، فازت البرازيل على المغرب بثلاثية نظيفة سجلها رونالدو وريفالدو وبيبيتو. يذكر أن هذه البطولة تشهد مشاركة 48 منتخباً، وت strive她把产品卖到世界各地，包括美国、墨西哥和加拿大





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إسماعيل صيباري كأس العالم 2026 البرازيل المغرب هدف تاريخي

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