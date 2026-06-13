إسماعيل صيباري يسجل أول هدف عربي ضد البرازيل في تاريخ كأس العالم

المغربي إسماعيل صيباري يحقق إنجازًا تاريخيًا بتسجيله هدفًا ضد منتخب البرازيل في مونديال 2026، مع مراجعة تاريخ اللقاءات بين البرازيل والدول العربية.

حقق اللاعب المغرب ي إسماعيل صيباري إنجازًا تاريخيًا في دورة كأس العالم ل كرة القدم 2026، حيث سطر اسمه في سجلات البطولة كأول عربي يضع قدمه على شباك منتخب البرازيل القوي.

جاء هذا الهدف في الدقيقة الحادية والعشرين من اللقاء الأول للمغرب في المجموعة الثالثة، والذي جرى مساء السبت بالتوقيت المحلي في أحد الملاعب المشتركة للبطولة في الولايات المتحدة. المباراة التي خضت أجواءً حماسية بين المنتخبين شهدت بدايةً هادئة، إلا أن صيباري، الذي يلعب في مركز الجناح الأيسر للمنتخب المغربي، انطلق في هجمة مرتدة سريعة استغل فيها فراغًا دفاعيًا في الدفاع البرازيلي.

تسلل إلى منطقة الجزاء، وتلقى تمريرة عمودية من زميله، ثم سدد كرة قوية جعلت الحارس يتعثر، لتستقر الكرة في الشباك وتعلن هدفًا لا ينسى. لقد كان هذا الهدف بمثابة إشارة واضحة على تطور كرة القدم العربية وقدرتها على مواجهة أقوى الفرق في العالم.

قبل هذه المباراة، كان تاريخ المواجهات بين البرازيل والدول العربية محدودًا ولا يحمل سوى عدد قليل من اللقاءات، وكانت الأولى بينهما في عام 1986 عندما التقى المنتخب البرازيلي مع منتخب الجزائر في مرحلة المجموعات بالمكسيك على ملعب "غاليسكو" في جوادالاخارا. انتهت تلك المواجهة بفوز البرازيل بهدف نظيف سجّله كاريكا، لتبدأ سلالة الانتصارات البرازيلية على الفرق العربية.

ثم تلا ذلك اللقاء في مونديال 1998 بفرنسا، حيث واجهت البرازيل منتخب المغرب في مباراة أخرى من دور المجموعات، وانتهى اللقاء بثلاثية نظيفة لصالح البرازيل بفضل أهداف الظاهرة وبسمة أليكسندر، ما رسّخ صورة البرازيل كقوة لا يجرؤ أحد على مواجهتها بسهولة. إن هدف صيباري ليس مجرد هدف عادي، بل هو نقطة تحول في مسار المنتخب المغربي في البطولة.

فبعد هذا الهدف المبكر، استطاع الفريق المغربي تنظيم دفاعه بشكل محكم، معتمدًا على الدفاع الجماعي والضغط العالي، فيما عاد صيباري إلى خط الوسط ليساهم ببناء هجمات منظمة. وعلى الصعيد العام، يفتح هذا الإنجاز بابًا جديدًا للرياضيين العرب ليطمحوا إلى تحقيق إنجازات مماثلة، وهو دليل على أن التحضير الجيد والتكتيك الحديث يمكن أن يطيح بأقوى الفرق في الساحة العالمية.

مع استمرار البطولة في دول الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ينتظر المشجعون العرب بفارغ الصبر مشاهدة ما سيحققه المنتخب المغربي في المراحل القادمة، وآمالهم الآن معلقة على استمرارية تألق صيباري وزملائه لتحقيق مفاجآت أخرى على صعيد كرة القدم العالمية





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كرة القدم كأس العالم 2026 إسماعيل صيباري البرازيل المغرب

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