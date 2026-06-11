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إسرائيل تتقدم في جنوب لبنان نحو آخر مرتفعات النبطية والجليلة

Middle East News

إسرائيل تتقدم في جنوب لبنان نحو آخر مرتفعات النبطية والجليلة
IsraelLebanonArmy
📆6/11/2026 4:15 PM
📰aawsat_News
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الجيش الإسرائيلي يواصل تقدمته في جنوب لبنان، حيث يهدف للوصول إلى مرتفعات "علي الطاهر" الاستراتيجية الواقعة في محيط مدينة النبطية. وقد رصدت آليات وجرافات إسرائيلية في موقع الزفاتة في بلدة كفرتبنيت، كما تحدثت معلومات عن السيطرة على الأحياء الشرقية في بلدة كفرتبنيت ووسطها، وسط دمار واسع. كما أفادت وسائل إعلام محلية بتقدم الدبابات إلى بلدة النبطية الفوقا الواقعة جنوب شرقي مدينة النبطية، انطلاقاً من كفرتبنيت.

إسرائيل تتقدم في جنوب لبنان نحو آخر مرتفعات النبطية والجليلتقدّم الجيش الإسرائيلي، الخميس، مجدداً في محيط مدينة النبطية، جنوب لبنان، في مسعى للوصول إلى مرتفعات "علي الطاهر" الاستراتيجية التي واظب على قصفها بعشرات الغارات على مدى العامين الماضيين، وسط اعتقادات أمنية لبنانية بأنه يهدف إلى بلوغ أنفاق ومنشآت لـ"حزب الله" فيها.

ويأتي هذا التقدم بعد تقدم استراتيجي مشابه قبل أسبوعين، حيث وصل إلى قلعة الشقيف الاستراتيجية الواقعة شرق النبطية، قبل أن يبدأ بالتمدد في محيطها، بهدف الوصول إلى تلة علي الطاهر، وهي واحدة من آخر المرتفعات الاستراتيجية المطلة على مدينة النبطية من الغرب، وتشرف على البلدات اللبنانية المحتلة من قبل إسرائيل، وتصل في بعض النقاط إلى الإشراف على مستوطنات وبلدات الجليل، شمال إسرائيل، في القطاع الشرقي. ورُصدت آليات عسكرية وجرافات إسرائيلية في موقع الزفاتة في بلدة كفرتبنيت، الواقعة شرق النبطية، وتتضمن الطريق الرئيسي الذي يربط مرجعيون بالنبطية، كما تحدثت معلومات عن السيطرة على الأحياء الشرقية في بلدة كفرتبنيت ووسطها، وسط دمار واسع.

كما أفادت وسائل إعلام محلية بتقدم الدبابات إلى بلدة النبطية الفوقا الواقعة جنوب شرقي مدينة النبطية، انطلاقاً من كفرتبنيت. وقال مسؤول لبناني إن قرار السعودية استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة جاء عقب استيفاء لبنان المعايير المطلوبة لضمان عدم تشكيل الصادرات اللبنانية أي خطر. والسفير اللبناني في الرياض أكّد أن قرار السعودية جاء بعد تحقيق لبنان المعايير المطلوبة لضمان عدم تشكيل الصادرات اللبنانية أي خطر

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