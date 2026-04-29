إسرائيل تدمر منزلاً أثرياً في النبطية الفوقا وتواصل استهداف التراث اللبناني

الجيش الإسرائيلي يدمر منزلاً تراثياً عمره أكثر من 100 عام في النبطية الفوقا، في إطار سلسلة استهدافات للمباني الأثرية والثقافية في لبنان. العدوان الإسرائيلي المستمر يتسبب في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، ويؤدي إلى نزوح واسع النطاق للسكان.

دمر الجيش ال إسرائيل ي، في هجوم جوي ليلًا، منزلًا أثري ًا عريقًا في بلدة النبطية الفوقا جنوبي لبنان ، يعود تاريخه إلى أكثر من قرن من الزمان. هذا الفعل، الذي وثقته وكالة الأنباء ال لبنان ية، يمثل جريمة جديدة بحق ال تراث ال لبنان ي، حيث تم تدمير المنزل ال تراث ي المملوك لعائلة دندش في حي عين العروس بالكامل، وتحويله إلى مجرد ركام متناثر.

لم يكن هذا المنزل مجرد بناء قديم، بل كان شاهدًا على تاريخ النبطية الفوقا، ومحطة للذكريات والأحداث الهامة التي مرت بها البلدة. لقد سبق للمنزل أن تعرض لأضرار جزئية خلال الحرب الإسرائيلية السابقة على لبنان، ولكن تم ترميمه وصيانته بعناية نظرًا لقيمته التاريخية والمعمارية الفريدة. هذا الاستهداف للمباني التراثية ليس حادثًا معزولًا، بل هو جزء من نمط متصاعد من التدمير الذي تشهده لبنان على يد القوات الإسرائيلية، خاصة خلال الفترة الأخيرة (2024-2026).

فبالإضافة إلى النبطية الفوقا، تعرضت العديد من المعالم الأثرية والثقافية اللبنانية لأضرار جسيمة أو تدمير كامل. من بين هذه المعالم، المناطق المحيطة بقلعة بعلبك الأثرية، المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، حيث استهدفت الغارات الإسرائيلية مباني عثمانية وتراثية تاريخية مثل مبنى المنشية التاريخي، وألحقت أضرارًا بأوتيل بالميرا العريق، وقبة دورس الأثرية.

كما لم يسلم الجنوب اللبناني من هذا التدمير، حيث تعرضت قلعة دوبيه التراثية للتدمير، وتعرضت مواقع قريبة من المعالم الأثرية في مدينة صور لغارات جوية هددت سلامة المواقع الرومانية القديمة. هذه الاعتداءات المتكررة على التراث اللبناني تثير قلقًا بالغًا بشأن الحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية للبلاد.

تأتي هذه التطورات في سياق عدوان إسرائيلي مستمر على لبنان منذ 2 مارس/آذار، والذي أسفر عن مقتل 2576 شخصًا وإصابة 7962 آخرين، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 1.6 مليون لبناني، أي ما يعادل خُمس السكان. وعلى الرغم من إعلان هدنة لمدة عشرة أيام في 17 أبريل/نيسان، ثم تمديدها حتى 17 مايو/أيار، إلا أن إسرائيل تواصل خرق الهدنة بشكل يومي من خلال قصف عنيف وتفجير واسع النطاق للمنازل في عشرات القرى جنوبي لبنان.

ردًا على هذه الخروقات، يقوم حزب الله بشن هجمات محدودة بصواريخ وطائرات مسيرة تستهدف القوات والآليات الإسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل. وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تحتل مناطق في جنوبي لبنان منذ عقود، وبعضها منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الحالي لمسافة تصل إلى 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية. بالإضافة إلى ذلك، تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة وفقًا لقرارات الأمم المتحدة.

وآخر المستجدات تشير إلى وقوع ثلاث غارات إسرائيلية على بلدة دير عامص جنوبي لبنان، مما يزيد من حدة الأزمة ويؤكد استمرار التصعيد





