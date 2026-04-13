إسرائيل تستهدف بنت جبيل: رمزية الصراع تتجاوز الحدود العسكرية

لا تحاصر القوات ال إسرائيل ية، مدينة بنت جبيل حالياً، كهدف عسكري تقليدي، بل كعقدة مركّبة تتقاطع فيها الجغرافيا مع التاريخ، ويتحوّل فيها الاشتباك امتداداً مباشراً للرمزية. فالمدينة التي لم يتمكن الجيش ال إسرائيل ي من السيطرة عليها في حربي 2006 و2024، وتقع في منخفض جغرافي مكشوف على التلال المحيطة، تكتنف رمزية سياسية كبيرة؛ كونها كبرى مدن جنوب الليطاني، وعقدة تواصل المنطقة مع شمال الليطاني، فضلاً عن أن أمين عام « حزب الله » الأسبق حسن نصر الله كان أقام فيها احتفال «النصر» في عام 2000، ووصف فيها إسرائيل بأنها «أوهن من بيت العنكبوت».

ولا يبدو أن الجانب الإسرائيلي يكترث للصعوبات العسكرية التي تترتب على الموقع الجغرافي، بقدر ما يهتم لرمزيته السياسية. فقد كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي عبر منصة «إكس»: «لا يبنى المجد بالخطابات، بل بوقع خطى الجنود. السيطرة على ملعب بنت جبيل ليست مجرد إنجاز عسكري، بل هي تحطيم لرمزية الغرور»، في إشارة إلى الملعب الذي جرى فيه احتفال عام 2000. وتابع أدرعي: «من هدّدنا بالوهن، تهاوت قلاعه أمام صمودنا. حيث ظنّوا أنّنا أوهن من بيت العنكبوت، وقفنا اليوم لنُري العالم الحقيقة. جيش الدفاع يطوي صفحة الأوهام في عقر دارها. القول قولنا، والفعل فعلنا».

منذ تصاعد العمليات في مارس (آذار) 2026، يتكرّس نمط عملياتي يقوم على تطويق بنت جبيل، وهي كبرى مدن جنوب الليطاني، عبر القرى المحيطة، لا اقتحامها مباشرة، في إعادة إنتاج لتجربة حرب يوليو (تموز) 2006، حيث لم تكن المدينة تُؤخذ من داخلها، بل تُعزل تدريجياً حتى تصبح قابلة للاختراق. في هذا السياق، لا يبدو الطوق مجرد إجراء عسكري، بل آلية لإعادة تعريف السيطرة نفسها، من احتلال المكان إلى تفريغه من قدرته على الفعل.

ورغم أن بنت جبيل لا تمتلك ميزات طوبوغرافية حاسمة بالمعنى العسكري الصرف، فإن وزنها يتأتّى من مكانتها الرمزية المتراكمة. ويقول مصدر متابع لتطورات الميدان الجنوبي، لـ«الشرق الأوسط»: «منذ خطاب الأمين العام الأسبق (لحزب الله) حسن نصر الله عام 2000، إلى نقطة مرجعية في السردية السياسية للصراع، حين وُصفت إسرائيل بأنها أوهن من بيت العنكبوت». ويضيف المصدر: «منذ ذلك الحين، لم تعد المدينة مجرد مساحة جغرافية، بل أصبحت علامة في الوعي السياسي؛ ما يجعل أي معركة فيها تتجاوز حدودها الميدانية. وهو ما يفسّر توصيف رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير للمعركة المرتبطة بها بأنها أساسية». في هذا الإطار، تتحوّل المواجهة، حسب المصدر، «معركةً على المعنى: مَن يسيطر على بنت جبيل، لا يسيطر على موقع فحسب، بل على رمز يُعاد توظيفه في بناء السرديات».

في قراءة تتجاوز اللحظة الراهنة، يقول أستاذ التاريخ في الجامعة اللبنانية منذر محمود جابر في تصريحٍ لـ«الشرق الأوسط» إنّ بنت جبيل «ليست مجرّد بلدة حدودية، بل موقع رمزي - جغرافي مركزي يختصر تاريخ الجنوب اللبناني وتداخله العضوي مع تاريخ الشمال الفلسطيني، ويتموضع على خط تماس دائم مع التحولات الإقليمية»، مشدداً على أنّ بنت جبيل «كانت طرفاً في كلّ حدث سياسي تقريباً»، وأنّ حضورها «بدأ منذ سنوات العشرينات واستمرّ عبر مختلف المراحل». ويوضح جابر أنّ «أهمية الموقع لا تُختزل بوقوعها على الشريط الحدودي الممتد من الناقورة إلى العرقوب، بل في كونها عقدة تفاعل تاريخي بين الداخل اللبناني وامتداده الفلسطيني»، لافتاً إلى أنّه «نشأت في وعي أهلها كمدينة تقابل صفد والناصرة، وتشكل نقطة وسطاً بين مدن الداخل والساحل».

ويضيف جابر أنّ «خصوصية الموقع الجغرافي هذه ترافقت مع دور سياسي مبكر؛ إذ كانت طرفاً في أحداث ومحطات مفصلية، ولا سيما في أحداث عام 1936 التي عصفت على جانبي الحدود اللبنانية - الفلسطينيّة، لأسباب خاصة بكل منهما. ففي الجانب الفلسطيني كانت هناك حركة الشيخ عز الدين القسام، وفي الجانب اللبناني كانت هناك صراعات ما بين مزارعي التبغ و(مقاطعجيي المحلّة)؛ وهذا ما أوجد تحالفاً بين الفلسطينيين وأهالي بنت جبيل، جعل من بنت جبيل قاعدة تدريب وتذخير لقوّات (القسّام)، وجعل من بنت جبيل مركز اجتماع للقيادات الجنوبية في مواجهة قوات الانتداب، بعد أن رفعت (حركة بنت جبيل الاجتماعية) مطالب سياسية تطالب بزوال الانتداب الفرنسي. وهذا ما ساعد على بروز قيادات جديدة (الوزير علي بزي والشاعر موسى الزين شرارة والدكتور أنيس إيراني)، وفي تكريس بعض القيادات القديمة التي استمرت الأوضاع المستجدة في صالحها (أحمد الأسعد وعادل عسيران)».

ويرى الدكتور جابر أنّ هذا المسار العروبي «تكامل مع مواقف جامحة إبان الهجوم الثلاثي سنة 1956، ثم في أحداث 1958 (الاحتجاجات ضد حكم الرئيس السابق كميل شمعون)، حيث انخرط الأهالي مباشرة في حراكها. كما واصل التيار العروبي صعوده بعد حرب 1967؛ الأمر الذي انعكس على هوية المدينة السياسية، مع ارتباطها بشخصيات وتيارات قومية عربية».





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

بنت جبيل إسرائيل لبنان حزب الله الصراع العربي الإسرائيلي الرمزية السياسية الحدود اللبنانية

United States Latest News, United States Headlines