إسرائيل تعد قائمة أهداف جديدة في إيران تحسباً لفشل المفاوضات

كشفت مصادر إسرائيلية عن إعداد تل أبيب لقائمة أهداف جديدة في إيران تشمل مواقع حيوية استعداداً لـ'سيناريو طوارئ' في حال فشل المفاوضات النووية مع طهران.

في خطوة تصعيدية، أقرت إسرائيل قائمة محدثة للأهداف ال إيران ية، وتشمل هذه الأهداف مواقع للطاقة والبنية التحتية، وذلك في إطار الاستعداد لـ ' سيناريو طوارئ ' محتمل، في حال فشل المحادثات الدبلوماسية الجارية بين الولايات المتحدة و إيران . كشف عن ذلك مصدران إسرائيل يان رفيعا المستوى لشبكة الأخبار، مما يعكس تصاعد ال توتر في المنطقة وتزايد المخاوف بشأن احتمال اندلاع صراع أوسع نطاقاً.

وأفاد أحد المصدرين، وهو مسؤول أمني إسرائيلي رفيع، أن إسرائيل تراقب عن كثب تطورات الموقف وتنتظر بحذر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الخطوات التالية، مشيراً إلى أن تل أبيب لديها خطط إضافية جاهزة للتنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، بشرط الحصول على الضوء الأخضر من واشنطن. يعكس هذا التحرك الإسرائيلي قلقاً عميقاً بشأن مسار المفاوضات النووية واحتمال التوصل إلى اتفاق مؤقت أو غير كافٍ مع إيران، خاصة في ظل التصريحات المتشددة الصادرة عن طهران والتي ترفض بشكل قاطع أي مقترحات لوقف إطلاق النار المؤقت وتصر على إنهاء الحرب بشكل دائم.\من جانبه، ذكر المصدر الآخر أن إسرائيل تشكك بشدة في جدوى المفاوضات الجارية وإمكانية التوصل إلى اتفاق يلبي المصالح الأمنية الإسرائيلية. وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب عن مخاوفه بشأن أي اتفاقات محتملة لوقف إطلاق النار خلال مباحثات أجراها مؤخراً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكد المصدر أن إسرائيل ترى أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يتضمن شروطاً صارمة، بما في ذلك تسليم إيران كامل مخزونها من اليورانيوم المخصب والالتزام بوقف تام لأنشطة التخصيب النووي. وتأتي هذه التطورات في أعقاب اتصال هاتفي جرى بين نتنياهو وترامب، عقب عملية إنقاذ الطيارين الأمريكيين اللذين سقطت طائرتهما فوق الأراضي الإيرانية. وبحسب المصدر الإسرائيلي الذي اطلع على تفاصيل المكالمة، فقد ناقش الزعيمان الآفاق الدبلوماسية المحتملة، بالإضافة إلى سبل تعزيز التنسيق العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة فيما يتعلق بالملف الإيراني، مما يشير إلى مستوى عالٍ من التعاون والتنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية.\وفي سياق متصل، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات علنية على أن إيران قد تواجه الهزيمة في وقت قصير، محذراً من أن الولايات المتحدة قد تستهدف مواقع حيوية في إيران، بما في ذلك محطات توليد الطاقة والجسور والبنية التحتية الأخرى، في حال فشل طهران في التوصل إلى اتفاق نهائي أو في حال استمرار التوتر في منطقة مضيق هرمز. ووجه ترامب تحذيراً صريحاً لإيران، محدداً مهلة زمنية للتوصل إلى اتفاق، مما يعكس تصاعد الضغوط الأمريكية على طهران. تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متزايداً، مع تصاعد المخاوف بشأن احتمال اندلاع صراع عسكري واسع النطاق. وتشير التطورات الأخيرة إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان بشكل وثيق على تنسيق استراتيجياتهما، وتجهزان لسيناريوهات طوارئ محتملة، بهدف الحفاظ على الأمن القومي وتعزيز المصالح الإقليمية في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة





