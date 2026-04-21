إسرائيل تقيم خياراتها الاستراتيجية: استئناف الحرب خيار مفضل على اتفاق هش مع إيران

تحليل معمق للموقف الإسرائيلي تجاه مفاوضات واشنطن وطهران، مع التركيز على رؤية القيادات الأمنية الإسرائيلية لضرورة التصعيد العسكري كبديل لاتفاق نووي غير مضمون، وسط تقارير عن انقسامات داخلية في هيكلية السلطة الإيرانية.

في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، برزت تصريحات هامة لمستشار الأمن القومي ال إسرائيل ي السابق مئير بن شبات، تعكس وجهة نظر المؤسسة الأمنية والسياسية في إسرائيل تجاه المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة و إيران . فقد أكد بن شبات، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، أن خيار استئناف العمليات العسكرية أو حتى انهيار المحادثات يبقى في نظر تل أبيب أفضل بمراحل من التوصل إلى اتفاق هش أو غير مرضٍ مع النظام ال إيران ي.

هذا الموقف يأتي في وقت يسود فيه اعتقاد قوي لدى صناع القرار في إسرائيل بأن طهران لا تتعامل بجدية مع المفاوضات، بل تحاول كسب المزيد من الوقت لترميم قدراتها أو تحصيل مكاسب سياسية واقتصادية دون تقديم تنازلات حقيقية في الملف النووي أو برنامج الصواريخ الباليستية. من جانبه، أشار بن شبات إلى أن إسرائيل مطالبة بالاستعداد لسيناريوهات متعددة، خاصة مع استمرار التهديدات الإيرانية بشأن الصواريخ. وأوضح أن أي تحرك عسكري أمريكي محتمل بقيادة دونالد ترمب لن يقتصر على الأهداف العسكرية التقليدية، بل قد يمتد ليشمل ضرب البنية التحتية الاستراتيجية لإيران مثل شبكات الكهرباء ومحطات الطاقة والجسور الحيوية، مما قد يؤدي إلى شلل تام في وظائف الدولة. ووفقاً للرؤية الإسرائيلية، فإن مثل هذه الخطوات، رغم تداعياتها الإنسانية والسياسية، قد تؤدي على المدى البعيد إلى تآكل شرعية النظام الحاكم في الداخل الإيراني وتغذية الاحتجاجات الشعبية، مما يعزز فرص المعارضة في التحرك ضد السلطة القائمة التي تعاني أصلاً من تصدعات داخلية وانقسامات في مراكز القوى، خاصة بعد التغيرات التي طرأت على هرم القيادة الإيرانية. وفي الوقت ذاته، لا تزال هناك مخاوف حقيقية في الأوساط الإسرائيلية من أن تمديد وقف إطلاق النار الحالي يصب في مصلحة طهران، التي تدرك مدى حساسية الإدارة الأمريكية تجاه عامل الوقت، مما يجعل الهدنة وسيلة ضغط للحصول على تنازلات. وترفض إسرائيل فكرة الصندوق المالي المقترح لإيران، معتبرة أن الأموال لن تغير من جوهر السياسة الإيرانية التي ترى في السلاح النووي ضمانة لبقائها. وفي ختام هذه القراءات، يبدو المشهد الإقليمي معقداً للغاية، حيث يرى مراقبون مثل عاموس هرئيل أن نتنياهو يراهن على فشل الدبلوماسية، مدفوعاً بضعف القيادة الإيرانية الحالية وتردد الحرس الثوري في اتخاذ قرارات حاسمة، مما يجعل العودة إلى مربع الصراع العسكري خياراً مرجحاً في أجندة الحكومة الإسرائيلية، وهو ما يلقي بظلاله القاتمة على استقرار المنطقة بأكملها في المرحلة القادمة





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines