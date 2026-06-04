إسرائيل تدرس تدريب الكلاب على رصد الطائرات المسيّرة المفخخة

تُدرس إسرائيل فكرة تدريب الكلاب على رصد الطائرات المسيّرة المفخخة، مستندة إلى تجربة مشابهة نجحت في الهند. يُدير المشروع رئيس الوحدة مايك بن يعقوب، والذي يعتقد بإمكانية تطبيق الفكرة في إسرائيل. تستهدف الاختبارات تكوين قدرة الكلاب على سماع ترددات وأصوات لا يستطيع الإنسان تمييزها، وتشمل تدريب الكلاب على اكتشاف المتفجرات والبحث عن المفقودين وعمليات الإنقاذ.

تدرس إسرائيل تدريب الكلاب على رصد الطائرات المسيّرة المفخخة، مستندة إلى تجربة مشابهة نجحت في ال هند . يُدير المشروع رئيس الوحدة مايك بن يعقوب ، والذي يعتقد بإمكانية تطبيق الفكرة في إسرائيل .

تستهدف الاختبارات تكوين قدرة الكلاب على سماع ترددات وأصوات لا يستطيع الإنسان تمييزها، وتشمل تدريب الكلاب على اكتشاف المتفجرات والبحث عن المفقودين وعمليات الإنقاذ. يمكن أن تُرسل إشارات التحذير من قبل الكلاب عبر النباح أو الجلوس أو أي حركة أخرى يتم تدريبها عليها. يُستعين بخبراء تدريب كلاب من عدة دول للمشاركة في تطوير المشروع، والذي يُموّل حالياً من الوحدة ومتطوعين داعمين لها.

يُتوقع أن يبدي الجيش الإسرائيلي اهتماماً بالمشروع في حال أثبتت التجارب قدرة الكلاب على توفير إنذار مبكر فعال ضد الطائرات المسيّرة.





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إسرائيل تدريب الكلاب رصد الطائرات المسيّرة مايك بن يعقوب هند

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