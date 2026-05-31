إسرائيل تسيطر على قلعة الشقيف في جنوب لبنان وتوسّع عملياتها العسكرية

الجيش الإسرائيلي يعلن عن سيطرته على القلعة الأثرية في الشقيف وتوسيع هجومه إلى مناطق إضافية في جنوب لبنان، مع تصاعد الاشتباكات مع حزب الله ووفاة جندي إسرائيلي في هجوم بطائرة مسيرة.

أعلن وزير الدفاع ال إسرائيل ي يسرائيل كاتس عبر قناته على تلغرام أن قواته نجحت في السيطرة على قلعة الشقيف ، القلعة الأثرية التي تعود إلى زمن الحملات الصليبية، والموقع الاستراتيجي في جنوب لبنان .

وفي بيانٍ رسميٍّ أصدره الجيش الإسرائيلي، أفاد أن عملياتهم البرية "تتوسّع إلى مناطق إضافية" بعد عبورهم نهر الليطاني، مؤكدين أن الهدف هو توسيع الهجمات ضد حزب الله إلى شمال النهر وتكثيف الضربات في مرتفعات الشقيف (البوفور) ووادي السلوقي. أشار كاتس إلى أن الجيش عاد إلى القلعة في يوم إحياء ذكرى الجنود الذين سقطوا في حرب لبنان الأولى عام 1982، حيث رفعوا العلم الإسرائيلي مرة أخرى فوق القلعة، مضيفاً أن ذلك يأتي بعد{} أربعةٍ وأربع سنواتٍ من المعركة البطولية التي خاضها جنود الجلاد في تلك المنطقة.

وفي ذات السياق، صرح المتحدث باسم الجيش على موقع إكس أن "القوات عبرت نهر الليطاني ووسعت هجماتها ضد (حزب الله) إلى شمال النهر، في حين تتوسّع العمليات في هذه الأثناء إلى مناطق إضافية". وجاء ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جزءاً كبيراً من جنوب لبنان تحول إلى "منطقة قتال" رغم الوقف الرسمي لإطلاق النار المعلن منذ السابع عشر من أبريل.

يأتي هذا التطور في ظل تصعيد عسكري مستمر بين إسرائيل وحزب الله، حيث أُعلن عن مقتل الرقيب أول مايكل تيوكين (21 عاماً) أثناء هجوم بطائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات اللبنانية المدعومة من إيران. وقد وصفت القوات الإسرائيلية العملية بأنها "عملية واسعة في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوقي"، تهدف إلى تدمير البنية التحتية الإرهابية وتصفية المخربين، فيما أكدت أن تيوكين هو الجندي الـ13 الذي قتل منذ بدء وقف إطلاق النار.

وعلى صعيد آخر، أظهر نشطاء جنوب لبنان أول مواجهات سياسية مع حزب الله عبر إطلاق نداءين باسم مدينتي صور والنبطية، طالبين أن تُعتبر المدينتين "مفتوحتين" و"خاليتين من السلاح" وتحت حراسة الدولة اللبنانية لتجنب القصف الإسرائيلي. في الوقت نفسه، استمرت الاشتباكات شبه اليومية بين الجانبين رغم الهدنة، حيث أعلنت قوات حزب الله عن كمينٍ نفذته على الجنود الإسرائيليين على أطراف البلدة الشرقية للغندورية، والتي تقع على ضفاف نهر الليطاني.

كما عادت الصواريخ من لبنان إلى شمال إسرائيل بعد توقفها مع بدء الهدنة، مستهدفة قواعد عسكرية في صفد وكريات شمونة. وتستمر الجهود الدبلوماسية اللبنانية لتكثيف اتصالها مع المجتمع الدولي بهدف إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية ووقف توسيعها في جنوب البلاد. كما يناقش لبنان إمكانية استبدال قوة حفظ السلام الأممية المنقرضة في جنوبه بقوة دولية جديدة تحل محلها قبل انتهاء التفويض الحالي في نهاية العام





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إسرائيل لبنان قلعة الشقيف حزب الله توسيع العمليات

United States Latest News, United States Headlines