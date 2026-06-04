إسرائيل ولبنان يوافقان على وقف لإطلاق النار، لكنهما يطلبان 'وقف تام' لإطلاق النار من جانب 'حزب الله' المدعوم من إيران

اتفقت إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار، لكنهما قالا إن ذلك يتطلب 'وقفا تاما' لإطلاق النار من جانب 'حزب الله' المدعوم من إيران، وفق ما أفاد بيان مشترك صدر عقب محادثات بين الجانبين في واشنطن. كما اتفق الجانبان على إنشاء 'مناطق تجريبية' يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة 'بشكل حصري على المنطقة مع استبعاد أي جهات فاعلة غير حكومية'. وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على استئناف المحادثات بشأن 'المسارات السياسية والأمنية' خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 يونيو (حزيران)، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل. إلى ذلك، وافق مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على قرار يمنع الرئيس دونالد ترمب من مواصلة الحرب ضد إيران، ما يعكس القلق المتزايد بين أعضاء حزبه بشأن الصراع المستمر منذ ثلاثة أشهر. من جهته أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن اتصالات طهران مع واشنطن لم تنقطع، لكن لم يحرز أي تقدم في المفاوضات، مضيفا أن الجانبين يدرسان النصوص التي جرى تبادلها.

اتفقت إسرائيل و لبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار ، لكنهما قالا إن ذلك يتطلب 'وقفا تاما' لإطلاق النار من جانب ' حزب الله ' المدعوم من إيران ، وفق ما أفاد بيان مشترك صدر عقب محادثات بين الجانبين في واشنطن.

كما اتفق الجانبان على إنشاء 'مناطق تجريبية' يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة 'بشكل حصري على المنطقة مع استبعاد أي جهات فاعلة غير حكومية'. وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على استئناف المحادثات بشأن 'المسارات السياسية والأمنية' خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 يونيو (حزيران)، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل.

إلى ذلك، وافق مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على قرار يمنع الرئيس دونالد ترمب من مواصلة الحرب ضد إيران، ما يعكس القلق المتزايد بين أعضاء حزبه بشأن الصراع المستمر منذ ثلاثة أشهر. من جهته أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن اتصالات طهران مع واشنطن لم تنقطع، لكن لم يحرز أي تقدم في المفاوضات، مضيفا أن الجانبين يدرسان النصوص التي جرى تبادلها





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