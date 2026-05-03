أعلن الاحتلال الإسرائيلي تدمير دير كاثوليكي في جنوب لبنان، وهو ما أدانه المجتمع الدولي، بينما يواصل العدوان على لبنان، مما أدى إلى خسائر بشرية فادحة ونزوح جماعي.

أعلن الاحتلال ال إسرائيل ي في بيان رسمي أن قواته نفذت عمليات تدمير للبنى التحتية في جنوب لبنان ، مشيرًا إلى تضرر أحد المنازل في مجمع ديني في قرية يارون.

ومع ذلك، نفى البيان أن يكون المبنى دينيًا، رغم أن الأدلة تشير إلى عكس ذلك. هذه المزاعم أدانتها جمعية خيرية كاثوليكية فرنسية، وهي "عمل الشرق"، التي أكدت أن قوات الاحتلال دمّرت دير الراهبات المخلصيات بشكل متعمد. وأضافت الجمعية أن هذا الهدم المنهجي للمنازل في جنوب لبنان يهدف إلى منع عودة السكان المدنيين إلى منازلهم. في سياق متصل، نفت وزارة الخارجية الإسرائيلية تضرر الدير، مؤكدة أن الموقع لا يزال سليمًا وآمنًا، ونشرت صورة لمنزل مكون من طابقين كدليل.

هذه التصريحات جاءت بعد أيام من معاقبة جيش الاحتلال لجنديين بالحبس لمدة 30 يومًا بسبب تحطيم تمثال للمسيح في قرية دبل في جنوب لبنان. وقد انتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تظهر جنديًا يستخدم مطرقة لتحطيم رأس التمثال، مما أثار استنكارًا واسعًا. منذ 2 آذار/مارس الماضي، يواصل الاحتلال عدوانه على لبنان، ما أسفر عن استشهاد 2586 شخصًا وإصابة 8020 آخرين، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 1.6 مليون شخص، وفقًا لأحدث الإحصائيات الرسمية.

ويعطي اتفاق وقف إطلاق النار الذي نشرته الخارجية الأمريكية في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، الاحتلال "حق اتخاذ كافة التدابير الضرورية تحت مسمى الدفاع عن النفس" في أي وقت لمواجهة هجمات حزب الله. هذه السياسات تثير مخاوف من تصاعد العنف في المنطقة، خاصة مع استمرار التوتر بين الطرفين. في الوقت نفسه، أدانت منظمة "عمل الشرق" الكاثوليكية الفرنسية الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية الدينية، مشددة على أن هذه الأعمال تهدف إلى إفراغ جنوب لبنان من سكانه.

كما أعربت عن قلقها من أن هذه الهجمات قد تشكل جزءً من استراتيجية أوسع تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي في المنطقة. من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن عملياتها تأتي في إطار الدفاع عن أمنها القومي، لكنها لم تقدم أدلة واضحة على أن الدير كان مستهدفًا بشكل غير مقصود. في هذا الإطار، يستمر الصراع بين إسرائيل وحزب الله، مع تصاعد التحديات الإنسانية في جنوب لبنان. وقد أدان المجتمع الدولي هذه الهجمات، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار واحترام حقوق الإنسان.

ومع ذلك، لا تزال الحكومة الإسرائيلية تمارس سياساتها العسكرية، مما يعمق الأزمة في المنطقة ويزيد من معاناة السكان المدنيين





