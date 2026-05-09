إسرائيل يشن هجمات مكثفة على حزب الله في لبنان وتصاعد التصعيد

الجيش الإسرائيلي أعلن عن تنفيذ هجمات مكثفة على حزب الله في لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، استهدفت أكثر من 85 بنية تحتية في عدة مناطق. وفي المقابل، أطلق حزب الله عدة قذائف صاروخية باتجاه قوات الجيش العاملة في جنوب لبنان دون وقوع إصابات. تتواصل التصعيد بين إسرائيل و"حزب الله" بعد يوم دام في جنوب لبنان قتل وجرح فيه نحو 45 شخصا جراء غارات إسرائيلية، وبعبدا تطالب بضغط أوروبي لوقف النار ونشر الجيش اللبناني على الحدود. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط 20 قتيلا و25 جريحا اليوم الجمعة، بينهم مسعف وأطفال ونساء، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في جنوب لبنان.

أعلن الجيش ال إسرائيل ي عن تنفيذ هجمات مكثفة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية استهدفت أكثر من 85 بنية تحتية ل حزب الله في عدة مناطق ب لبنان . وبحسب بيان نشرته المتحدثة باسم الجيش ال إسرائيل ي، شملت الأهداف التي تم قصفها من الجو والبر مستودعات للأسلحة ومنصات إطلاق صواريخ ومبانٍ تستخدم لأغراض عسكرية، كانت تستخدم لتنفيذ مخططات ضد قوات الجيش و إسرائيل .

خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، جرى مهاجمة أكثر من 85 بنية تحتية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في عدة مناطق في لبنان، وفي منطقة البقاع، استهدف الجيش موقعًا تحت الأرض كان مخصصا لإنتاج وسائل قتالية. كما تم مهاجمة عناصر من حزب الله كانوا يخططون لعمليات ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. من جانبه، أطلق حزب الله عدة قذائف صاروخية باتجاه قوات الجيش العاملة في جنوب لبنان، جنوب الخط الدفاعي الأمامي، إلا أن القذائف سقطت قرب القوات دون وقوع إصابات.

يتواصل التصعيد بين إسرائيل و"حزب الله" بعد يوم دام في جنوب لبنان قتل وجرح فيه نحو 45 شخصا جراء غارات إسرائيلية، وبعبدا تطالب بضغط أوروبي لوقف النار ونشر الجيش اللبناني على الحدود. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط 20 قتيلا و25 جريحا اليوم الجمعة، بينهم مسعف وأطفال ونساء، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في جنوب لبنان. كشفت صحيفة"يديعوت أحرونوت" العبرية في تقرير لها ما وصفته ب"الغنائم" التي حصل عليها الجيش الإسرائيلي من"حزب الله" في جنوب لبنان.





